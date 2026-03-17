FC BARCELONA
Laporta: "Vamos a anunciar pronto la renovación de Flick y quiero que Deco siga"
El presidente electo confirma que el técnico quiere seguir y habrá acuerdo
El presidente electo del Barça, Joan Laporta, anunció que la renovación de Hansi Flick hasta el 2028 está prácticamente cerrada y que saldrá a la luz muy pronto, antes incluso de que tome la posesión del cargo como presidente: "La intención que tenemos todos es renovar. Acaba en el 2027 y siempre queremos que trabaje con un año más de contrato por delante. Hansi también está a favor. Vamos a anunciar su renovación lo antes posible porque creemos que es lo mejor", aseguró en 'Rac-1'
Laporta también quiere renovar a Deco: "Me gustaría que Deco siguiera. Hace un trabajo extraordinario y hacen un tándem muy bueno con Flick. Se llevan muy bien personalmente y también profesionalmente y eso no es fácil porque los dos saben mucho de fútbol. Espero que Deco esté de acuerdo en continuar. Creo que sí. Deco es más reservado e introvertido. Sufre muchop con su trabajo, pero le gusta y debe seguir. Estamos muy bien con los dos y nos van a traer éxitos".
El presidente blaugrana se deshizo en elogios con Flick: "Hansi respeto mucho el estilo genuino del Barça y aporta variantes de un profesional de exigencia máxima. Ha hecho que el equipo funcione con los mismos jugadores que no funcionaban antes. Ha dado un impulso al equipo por su claridad a la hora de exponer lo que piensa. Se explica muy claro y tiene mucha personalidad con lo que dice, al estilo de Rijkaard y Guardiola. Hay veces que puede estar no contento por su exigencia".
A Laporta le gustaría mantener a Flick todo el mandato: "Está muy a gusto en la ciudad y en el club. Lo tiene todo organizado aquí y me encantaría que estuviese los próximos cinco años. Por ahora, lo prorrogaremos un año más".
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