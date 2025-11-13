Laporta anuncia que Messi tendrá una estatua en el Camp Nou

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asistió este jueves a la presentación del libro 'Jo vaig viure a La Masia', escrito por el periodista deportivo Xabi Torres. El mandatario azulgrana aprovechó la ocasión para dirigirse a todos los allí presentes y lanzar un mensaje importante sobre Leo Messi.

Laporta explicó que se está trabajando en levantar una estatua del argentino en el Camp Nou, aunque advirtió que, obviamente, la familia tiene que estar de acuerdo. "Estoy seguro que Messi estará ligado al Barça. Cuando acabe su carrera profesional en el Inter Miami, no sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Lo dije el otro día, tenemos un respeto y una admiración absolutos, él se merece del Barça el homenaje más bonito del mundo", empezó afirmando el dirigente.

Leo Messi y Joan Laporta / FCB

"En la junta directiva, con los compañeros, siempre pensamos que se debe hacer algo más por Messi. Debería tener una estatua en el Spotify Camp Nou, como Cruyff y Kubala. Sería de justiciaque Leo también tuviese su estatua. Es de esos jugadores de referencia que nos han marcado a todos. Nosotros estamos trabajando en ello. Evidentemente tiene que estar de acuerdo la familia. Cuando sea el momento y tengamos el diseño de esta estatua lo plantearíamos. A nosotros nos gustaría mucho, como culés. Creo que a todo el barcelonismo le encantaría el hecho de tener una estatua de Leo Messi allí donde están las grandes figuras de la historia del Barça.", añadió.

En los últimos días, se ha especulado mucho con la figura del argentino, después de las fotos que publicó él mismo dentro del Camp Nou y la entrevista exclusiva que realizó con SPORT. "Tengo muchas ganas de ir para ahí (Barcelona). Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado. Va a ser raro verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho y va a ser emocionante volver a vivir y recortar todo", afirmó la leyenda del equipo blaugrana a este diario.

Leo Messi, en su entrevista con SPORT / SPORT

El argentino también dejó un mensaje en sus redes sociales que ilusionó a toda la afición culé: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…".

La primera reacción pública de Laporta a todo lo sucedido fue afirmar que el Camp Nou "es casa" de Messi y que lo que había hecho el argentino le pareció "un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo". Además, el presidente también dejó constancia de cómo son las relaciones con el campeón del mundo actualmente: "Es una relación correcta, no le envié ningún mensaje. Aquí le queremos, esta es su casa y él lo sabe. Siempre lo hemos dicho, es de justicia que tenga el homenaje más bonito del mundo, creo que será maravilloso".

Por lo pronto, Laporta tiene claro que la primera parte de ese "homenaje más bonito del mundo" llegará con una estatua en el estadio en el que Leo Messi construyó su historia como futbolista y llevó al Barça a cotas nunca antes alcanzadas.