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Historia SPORT

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FC BARCELONA

Laporta anuncia el fichaje sorpresa de Aziz Issah en Estados Unidos

Aziz Issah, que había acabado su cesión el 30 de junio, regresará a la disciplina azulgrana; según ha podido saber SPORT, este fin de semana viaja desde Ghana a Barcelona

Barberá celebra con Toni, Tommy, Oduro y Aziz tras marcar un de los goles del filial

Barberá celebra con Toni, Tommy, Oduro y Aziz tras marcar un de los goles del filial / FCB

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Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

El mercado de fichajes está en plena ebullición. Y el Barça sigue explorando para incorporar el '9' que pide Hansi Flick. Un perfil específico en el que encaja al dedillo Julián Álvarez, el favorito del técnico alemán y de la parcela deportiva. El problema es que las relaciones con el Atlético están en una situación muy complicada y el club rojiblanco se cierra absolutamente en banda. Por ahora.

Hansi Flick, en una imagen de esta semana entrenando

Hansi Flick, en una imagen de esta semana entrenando / FCB

Laporta ya ha repetido por activa y por pasiva que la oferta es limitada, no es infinita. Y que se exploran otras opciones. Es así. El club está trabajando en otras opciones de primer nivel en caso de no poder atrapar a la 'araña'. Sobre todo porque hay que preparar el terreno y tener alguna alternativa avanzada.

Laporta, en USA

El presidente azulgrana se encuentra en Estados Unidos. Asistió a la semifinal contra Francia y estará en el MetLife de Nueva Jersey para la gran final ante Argentina.

Y en uno de los paseos que está realizando por la Gran Manzana lo van 'asaltando' radios, aficionados y seguidores culés. Preguntándole todo tipo de cosas. Y en esas un ghanés se le acercó y le soltó el nombre de Abdul Aziz Issah, futbolista que ha estado cedido en el Barça Atlètic las dos últimas temporadas.

Laporta: &quot;España ganará, tenemos mejor equipo&quot;

Laporta: "España ganará, tenemos mejor equipo" / COPE

Teóricamente, su préstamo del Dreams FC terminó el 30 de junio. Y, según informamos en SPORT, la idea inicial era no ejecutar la compra. Pero sorprendió el máximo mandatario barcelonista afirmando que "conozco a Aziz. Lo traímos para nuestro filial. Y ahora estará en dinámica del primer equipo. Un gran chico".

Laporta confirma que Aziz estará en dinámica del primer equipo

Laporta confirma que Aziz estará en dinámica del primer equipo

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Abdul Aziz, en una acción ante Arumí durante el UE Olot - Barça Atlètic

Abdul Aziz, en una acción ante Arumí durante el UE Olot - Barça Atlètic / FCB

Ni el club ni nadie había informado al respecto hasta ahora. Pero en SPORT hemos sabido que el extremo viajará desde Ghana este fin de semana y el domingo aterrizará en Barcelona. Veremos si, como dejó caer Laporta, el africano estará a partir del lunes a las órdenes de Hansi Flick.

Veremos cómo se resuelve su futuro

Hay que recordar que el filial barcelonista arranca los entrenamientos este próximo lunes 20 de julio. Ahí estarán jugadores como Álex Campos, los dos flamantes fichajes del Tenerife, Ignasi Quer, el ecuatoriano Josué Caicedo, Joan Anaya, Juwensley Onstein y el resto de futbolistas que suben del juvenil y que no están a las órdenes de Flick.

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A partir de ahí, habrá que ver qué se decide con él. Si que salga cedido, si seguir en el filial. Carpeta abierta.

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