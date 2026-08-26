Laporta anuncia un acto de exaltación de la estelada y descarta homenajear a los campeones del mundo

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha confirmado que el club no homenajeará este jueves, antes del partido contra el Athletic en el Spotify Camp Nou, a los jugadores azulgranas que se proclamaron campeones del mundo con España. La Federación Española había propuesto realizar un reconocimiento a los internacionales, pero el Barça considera que el contexto actual no es el más adecuado.

"Hemos decidido que no se hará un acto de homenaje a los campeones del mundo, de reconocimiento a los jugadores del Barça que ganaron el Mundial y que nos propuso la Federación Española porque no se da en el contexto, el entorno y el momento más apropiado y por lo tanto no lo haremos", explicó Laporta en declaraciones a los medios del club.

El presidente azulgrana aseguró que la decisión ya ha sido comunicada a la Federación, que, según Laporta, "lo ha comprendido perfectamente". "El fútbol tiene que servir para unir y no para generar ciertos enfrentamientos que no convienen a nadie", añadió.

"Habrá un acto de exaltación de la estelada"

En su lugar, Laporta anunció que el partido contra el Athletic estará marcado por un acto de apoyo a la estelada, en respuesta a los incidentes ocurridos el pasado fin de semana en Elche, donde un aficionado del Barça fue reducido por agentes de la Policía Nacional cuando se dirigía al estadio con una estelada. El club consideró desproporcionada la actuación policial y, en este contexto, las asociaciones Òmnium, ANC y Penyes organizarán un acto de exaltación de la estelada durante el encuentro.

"Lo que sucederá es que el próximo jueves en el partido contra el Athletic habrá un acto de exaltación de la estelada", anunció Laporta, que defendió que la bandera independentista se encuentra dentro del marco de la libertad de expresión.

"La estelada representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes. De hecho, yo diría que España se define como un Estado democrático y de derecho, donde la libertad de expresión está dentro de los derechos fundamentales de la Constitución española y la estelada, en este sentido, está en el marco de la libertad de expresión", argumentó.

Laporta reivindicó que la estelada "expresa los anhelos de libertad y la voluntad de ser libres de muchos culés y catalanes" y consideró que debe ser respetada porque, a su juicio, representa una forma de expresión pacífica.

"Se tiene que respetar la estelada desde mi punto de vista porque representa nuestros anhelos de libertad, igual que se tienen que respetar todos los otros símbolos que expresan una determinada forma de pensar siempre que sean formas de pensar pacíficas y que no generen odio", afirmó.

El Barça pide sanciones por lo ocurrido en Elche

Laporta también se refirió directamente al incidente de Elche y volvió a condenar la actuación de los agentes. "El FC Barcelona rechaza y condena la acción desproporcionada y violenta de los policías nacionales que agredieron a un socio del Barça por llevar la estelada a la previa del partido en Elche", señaló.

El presidente explicó que el club se puso en contacto con el aficionado y su familia para ofrecerles ayuda. "Nos pusimos a disposición del chico, de su familia, para ayudarlos en lo que haga falta referente a esta cuestión", aseguró.

Laporta reclamó además que, una vez esclarecidos los hechos, se depuren responsabilidades. "El Barça lo que pide y confía es que esta acción, una vez reconfigurados los hechos, y las imágenes son aterradoras, tengan su castigo y sanción, lo que corresponde en estos casos", afirmó.

El presidente azulgrana espera que el acto previsto para este jueves sirva también para reivindicar que los aficionados puedan acceder al estadio con la estelada sin que ello suponga ningún riesgo.

"Con este acto de exaltación de la estelada que viviremos en el Spotify Camp Nou este jueves eso ya sirva de una vez por todas para que los culés puedan ir con la estelada sin que corra peligro nuestra integridad física y que sirva para que la estelada no esté estigmatizada por las fuerzas de seguridad y del orden público", concluyó.