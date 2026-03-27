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FC BARCELONA

Laporta se alía con Noel Alimentaria en la lucha contra el cáncer infantil

El presidente electo se sumó a la iniciativa solidaria de la Fundació Albert Bosch para recaudar 910.000 euros, destinados a una unidad de investigación oncológica pediátrica

La comitiva azulgrana posando con la camiseta de &quot;El fichaje que nos falta&quot;

La comitiva azulgrana posando con la camiseta de "El fichaje que nos falta" / SPORT

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Joan Laporta ha vuelto a demostrar su compromiso con las iniciativas sociales del territorio catalán durante su paso por la feria Alimentaria-Hostelco 2026. El presidente electo visitó el estand de la empresa Noel Alimentaria, reforzando una relación institucional que ya se ha hecho patente en ocasiones anteriores, donde Laporta ha mostrado su apoyo público a esta firma familiar de Sant Joan les Fonts. Esta visita se produce en una edición de récord para el certamen, que ha logrado atraer a más de 109.600 visitantes en la capital catalana.

Acompañado por una delegación de peso en el club, que incluía a Xavi Puig, responsable del fútbol femenino; Bojan Krkić, coordinador del Área de Fútbol; y Enric Masip, asesor a la presidencia, Laporta se sumó activamente a la campaña "El fichaje que nos falta". Los representantes del club posaron con la camiseta solidaria de la iniciativa, impulsada por la Fundació Albert Bosch, entidad vinculada a Noel que trabaja para mejorar la salud de los más jóvenes.

El ambicioso proyecto busca recaudar 910.000 euros para financiar una unidad de investigación oncológica pediátrica de vanguardia en el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Esta nueva infraestructura contará con tecnología robótica y un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados para acelerar la creación de fármacos específicos para niños y adolescentes. Bajo la metáfora deportiva de un "fichaje" necesario, la campaña pretende dar visibilidad a la urgencia de invertir en ciencia para combatir la principal causa de muerte por enfermedad en menores en Cataluña.

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Este compromiso del club refuerza su papel como referente social, utilizando el lenguaje del fútbol para movilizar a la ciudadanía hacia una causa científica urgente. La presidenta de la fundación, Anna Bosch, agradeció el gesto de la comitiva azulgrana, destacando que la unión entre deporte e investigación es clave para que ningún niño se quede sin el tratamiento que necesita. Con este apoyo mediático, la campaña espera alcanzar su meta económica y poner en marcha cuanto antes este centro de alto rendimiento pionero en España.

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