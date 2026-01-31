Laporta: “Me alegro de que el juez haya dado con la puerta a las narices al Madrid en el 'caso Negreira'”

Joan Laporta celebró este sábado las últimas novedades del ‘caso Negreira’. La magistrada Alejandra Gil Lima denegó la petición del Real Madrid de acceder a todos los informes y auditorías realizados por las distintas consultoras que recogían los datos económicos del club blaugrana entre los años 2010 y 2021 y el máximo mandatario culé mostró su satisfacción al respecto. “Me alegro de que el juez haya dado con la puerta a las narices al Madrid”, valoró en su llegada al restaurante ‘La Masía de Chencho’, sede de la comida de directivas previa al Elche - FC Barcelona.

“No puede utilizarse un procedimiento judicial para obtener información del funcionamiento de un club rival. Estaba fuera de lugar y el juez lo ha estimado así. Compartimos plenamente su decisión. Ya sabemos que todo está hecho para intentar desestabilizar al Barça y perjudicar nuestra reputación. En su momento ya dije que nos habían condenado sin juzgarnos. No encontrarán absolutamente nada. Confío en que lo más pronto posible se archivará este procedimiento”, declaró Laporta en tierras alicantinas.

“El Madrid está allí de una manera impropia. Está en el procedimiento para intentar mantener una argumentación absolutamente incierta. No tienen ninguna base. Lo hacen para mantener el discurso que tienen en su televisión cuando saben perfectamente lo que hay”, añadió. “El Barça nunca ha alterado la competición intentando obtener favoritismo arbitral. Evidentemente me alegro de que el juez le haya dado con la puerta en las narices al Madrid y les haya dicho que, para buscar información del Barça y querer saber cosas de su rival, este no es el sistema”, insistió.

“Si quieren intentar ser mejores que nosotros, lo tiene que hacer como nosotros: trabajando, luchando y haciendo las cosas como las tenemos que hacer. Y no intentando ir por la puerta de atrás para jugar con ventaja”, finalizó ‘Jan’ sobre el ‘caso Negreira’.

"¿Fermín? Deco está haciendo un gran trabajo"

Laporta también valoró muy positivamente la renovación de Fermín hasta el 30 de junio de 2031 y felicitó a "Deco y su equipo" por su "extraordinario trabajo". “Esto es un mérito extraordinario de Deco. Estamos muy satisfechos del trabajo que están haciendo. Hemos obtenido más de nueve millones de euros por operaciones de jugadores. Y luego está trabajando mucho en que el Barça tenga presente y futuro. Fermín es un pedazo de jugador, está muy integrado en el club desde pequeñito. Es una persona extraordinaria y un jugador de gran talento. Nuestro entrenador siempre habla maravillas de él".

Además, el presidente también catalogó de "partido complicadísimo" el duelo ante el Elche de esta noche. "Tienen un gran entrenador, Eder Sarabia, que nos conoce mucho y están jugando un gran fútbol. Han logrado buenos resultados contra rivales que en teoría eran mejores que ellos. Están demostrando que tienen un gran equipo. Tienen un presidente que es una persona de fútbol. Ha elegido bien a sus colaboradores. Venimos aquí a ganar y tenemos equipo para ello, pero como dice Flick tenemos que salir con mucha intensidad desde el principio”.

“Nosotros estamos vivos en todas las competiciones, hemos ganado la Supercopa. Hemos quedado entre los ocho primeros en la Champions y vamos directos a octavos. Era un objetivo que teníamos que no era fácil. Veremos qué pasa en Albacete”, finalizó.