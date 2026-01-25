Laporta aguantó el chaparrón en el palco en una imagen inédita

La tromba de agua y el granizo que impactó en Barcelona pocos minutos antes de las 18:00 h afectó al palco del todavía inacabado Spotify Camp Nou. "El presi aguantó como un campeón", así respondió Marc Casadó cuando en DAZN le enseñaron las imágenes del palco tras la tromba de agua que cayó en el nuevo Spotify Camp Nou en el tramo final del Barça 3 - Oviedo 0.

Las obras para que el nuevo Spotify Camp Nou esté al 100% acabado todavía van para largo y, aunque se haya recuperado la normalidad de jugar en el estadio que se inauguró en 1957, todo el mundo es consciente de que hay incomodidades por superar. La climatología no acompañó y, pese a que parecía que el domingo sería un día mucho más agradable, la lluvia, el viento y el granizo impactaron en el partido de manera influyente.

A los jugadores, los últimos minutos se les hicieron muy largos. Casadó reconoció que pidió al árbitro dar por acabado el partido sin aplicar el añadido, y Flick también lo sugirió al cuarto árbitro. Lo sufrieron los futbolistas y técnicos en el verde, los espectadores en sus asientos y los directivos en el palco.

En la zona noble del inacabado Spotify Camp Nou, los invitados al partido, así como los directivos de ambos clubes, se mojaron como nunca. En el estado actual de las obras, con un estadio apto para 45.000 espectadores, la cubierta todavía no es una realidad y, en caso de lluvia, en el palco se mojan como los espectadores que no son de la Tribuna se han mojado siempre.

La imagen de Joan Laporta y sus directivos, así como del presidente del Oviedo, Martín Peláez, soportando estoicamente el chaparrón, es una de las imágenes más curiosas de la jornada. Una imagen que puede repetirse en más ocasiones si Barcelona sigue pareciéndose a Manchester, como está sucediendo en los últimos meses.