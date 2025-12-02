Laporta, muy afectado por la muerte del abuelo de sus hijos

Este martes falleció Juan Echevarría Puig a los 101 años de edad, quien fue presidente de Mutua Universal hasta el 2022. El empresario además era el suegro de Joan Laporta. El presidente del FC Barcelona se casó con su hija Constanza Echevarría en los años 80 y tuvo tres hijos con ella. En 2012 se divorció.

Según ha podido saber SPORT, esta noticia ha afectado mucho a Joan Laporta. El presidente azulgrana estará hoy en el Spotify Camp Nou para representar a su club en el duelo liguero ante el Atlético de Madrid.

Además de la relación con Constanza, la mano derecha de Joan Laporta es Alejandro Echevarría, otro hijo de Juan. Es uno de los hombres en los que más confía el presidente. Sin cargo ni retribución en el Barça, Echevarría tiene voz en decisiones importantes para el club.

Nacido en Barcelona en 1924, Juan Echevarría Puig fue una figura relevante de la industria del motor y del tejido empresarial catalán y español. A lo largo de su carrera ocupó cargos de responsabilidad en compañías como Motor Ibérica y Nissan Motor Ibérica, donde se le considera uno de los grandes impulsores de la implantación de la marca japonesa en la Zona Franca de Barcelona. También presidió empresas como FECSA o la operadora de telecomunicaciones Menta.

Echevarría también tuvo un papel destacado en el ámbito institucional y del mutualismo. Fue uno de los impulsores de la patronal CEOE y presidió Mutua Universal desde 2004 hasta 2022, cuando pasó a ser presidente de honor tras casi dos décadas al frente de la entidad. Desde distintas organizaciones económicas se ha subrayado su perfil dialogante y su larga trayectoria de gestión, por la que recibió varias distinciones públicas a lo largo de su vida.

A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Echevarría Puig fue distinguido con diversas condecoraciones y reconocimientos, como la Cruz de la Orden de Cisneros, la Gran Placa de la Orden del Mérito Postal (1976), la Gran Cruz de la Orden de Mérito Civil (2003), la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Cruz del Mérito Militar (2017), la Llave de la Ciudad de Barcelona, la Orden del Tesoro Sagrado otorgada por el emperador de Japón (1995), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1998), el Guardó d'Honor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (1997) o la medalla de Honor a la Trayectoria Empresarial de Foment del Treball (2023), la máxima condecoración de la patronal catalana.