"Laporta admite que la salida de Xavi salvó a Lewandowski"

La biografía de Robert Lewandowski, firmada por el periodista polaco Sebastian Staszewski, sigue dando de qué hablar. El autor, en una entrevista concedida a 'AS', asegura que Joan Laporta le reconoció que la salida de Xavi Hernández del banquillo fue “clave para salvar” al delantero polaco y devolverle la confianza perdida en un vestuario desgastado.

Robert Lewandowski celebra su gol durante el Barça - Athletic Club / EFE

Staszewski recuerda que Xavi fue fundamental para convencer a Lewandowski de fichar por el Barça ("Sí, es el entrenador con el que quiero trabajar", dijo en su momento), por lo que el técnico egarense tuvo un papel importante para que el polaco formase parte de su proyecto. El primer año fue un éxito total: Liga y Pichichi, pero el ambiente comenzó a deteriorarse. El polaco, acostumbrado a la exigencia diaria de doce años en Alemania, empezó a mostrarse crítico con el ritmo de trabajo y la preparación, asegura el autor: "Robert venía con una obsesión profesional enorme. Y cuando las cosas no iban bien, decía: 'Esto no es suficiente, estamos trabajando de manera incorrecta'", recuerda.

Esa tensión fue creciendo a medida que los resultados empeoraban, ya hacia el final de la segunda temporada: "Xavi estaba cansado de las quejas y Robert, frustrado por la temporada y por el juego del equipo". La situación acabó desgastando la relación entre ambos, por lo que la tensión crecía. "Laporta me admite en el libro que, en realidad, la salida de Xavi salvó a Robert en Barcelona", sentencia el autor.

La llegada de Flick

El giro llegó con la llegada de Hansi Flick al banquillo. Staszewski asegura que Lewandowski "tuvo una segunda vida" y que recuperó el ánimo en el día a día y volvió a sentirse importante en el proyecto. El estilo del técnico alemán y la estructura más reconocible dieron aire a un vestuario que necesitaba un cambio de rumbo, comenta en la entrevista el autor del libro, convencido de que Robert "es un tiburón, una máquina de hacer goles" y de que necesitaba un impulso extra que, según él, llegó de la mano del germano, con quien siempre ha tenido una gran sintonía.

Frenkie de Jong y Lewandowski, en el Barça / Dani Barbeito

Pero no solo fue Flick, sino varios de sus compañeros, como Gavi, los que ayudaron al polaco a sentirse con una energía extra a todos los niveles, tanto personal como profesional: "Es el jugador que mejor representa el espíritu del Barça: pasión, sacrificio, agresividad competitiva y amor absoluto por el club". Para Lewandowski la vuelta del andaluz fue fundamental porque "Gavi es el tipo de futbolista que levanta al equipo, que contagia energía positiva y que hace que todos quieran trabajar más". Su presencia, dice, devolvió cohesión y carácter al vestuario. "Si hay un entrenador capaz de hacerle máximo goleador otra vez, ese es Flick", asegura el periodista.