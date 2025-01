Laporta admite que hay lío con el futuro de Araujo en el Barça

Hay caso Araujo. Así lo confirmó el presidente del Barça, Joan Laporta, quien no quiso profundizar sobre su posible marcha del club aunque dejó claro que se está hablado con el futbolista: "Queremos que los jugadores de la plantilla actual son todos muy útiles y continúen. Ronald tiene contrato en vigor y queremos que continúe. Por detalles que no sé, habla con la dirección deportiva y encontraremos una solución", indicó Laporta.

El presidente blaugrana explicó que Araujo está conversando con la dirección deportiva sobre su futuro. Hay una oferta de renovación por enmedio y un interés de la Juventus para firmarlo ahora en el mes de enero. Para Laporta, la decisión del club está clara: "Lo apreciamos mucho, sobre todo a nivel personal. La relación directa es muy buena. Hay margen para lograr una solución satisfactoria".

La realidad es que Araujo está dudando sobre su futuro y ve bien la propuesta de la Juventus aunque no hay acuerdo entre clubs. El Barça prioriza su renovación pero no hay acuerdo económico ni se le subirá la oferta que tiene encima de la mesa. Si no amplía su contrato, deberá salir o ahora o en el mes de junio, antes de comenzar la próxima temporada.

Para el Barça, debe ser Araujo el que de un paso al frente y aclarar lo que desea para su futuro. Si decide irse, el club blaugrana exigirá un traspaso mínimo de 50 millones de euros, cifra innegociable para uno de los mejores centrales del mundo. Hay cierta tensión y más tras la lesión de Christensen, ya que Hansi Flick le gustaría que le uruguayo siguiera, al menos, hasta finales de temporada.