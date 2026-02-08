Laporta, sobre el adiós definitivo a la Superliga: "Era un proyecto que se deshilachaba, hemos vuelto a la familia del fútbol"

Joan Laporta está a punto de dejar de ser presidente del Barça para convertirse oficialmente en precandidato: con las elecciones del 15 de marzo ya en el horizonte, Laporta atendió a los medios oficiales del club (Barça One) para hacer balance de su mandato, destacar lo que considera las grandes virtudes de su etapa presidencial y ofrecer más detalles de una de sus grandes decisiones, la ruptura definitiva con la Superliga y 'de facto', con el Real Madrid, gran embajador de un proyecto nacido para transformar el mundo del fútbol y que en palabras de Laporta se "está deshilachando".

Defendió Laporta la idea de que el club azulgrana ha recuperado “respeto y prestigio” en los grandes despachos del fútbol europeo. El Barça fue uno de los impulsores de la Superliga (Josep Maria Bartomeu, en su despedida como presidente, sorprendió al anunciar que el Barça se unía sin dudas al proyecto), pero al abandonarlo del todo, regresa el club "a la familia del fútbol".

Laporta insistió en que la hoja de ruta del Barça ha sido “siempre desde el respeto y la concordia”, aunque admitió que en los últimos años ha habido controversias públicas, sobre todo con LaLiga. El presidente situó el origen de los choques en “temas de control económico” y en “la interpretación de las normas”, un terreno donde el Barça ha vivido episodios de máxima tensión en plena reconstrucción financiera y con el mercado de fichajes condicionado por la normativa.

Laporta, en la entrevista / -

Vuelta a la normalidad

Con todo, el máximo dirigente subrayó que el escenario ha virado hacia un marco más estable: “Ahora estamos en una relación de normalidad, con diálogo”, aseguró, remarcando incluso una idea de colaboración: “Si nos han necesitado, hemos ayudado”.

En paralelo, Laporta destacó la buena sintonía con la Federación Española, con “comunicación fluida” y un contacto “constante”.

Un mensaje que busca dibujar un Barça menos aislado en el ecosistema nacional tras años de pulsos, interpretaciones enfrentadas y debates de fondo sobre la gobernanza del fútbol en España.

Pero el punto de inflexión llegó al abordar la UEFA. Laporta aseguró que el Barça ha vuelto a “la familia del fútbol” y dio por cerrada la etapa Superliga, un asunto que ha acompañado al club desde 2021 y que dejó al Barça como uno de los últimos grandes en sostener el proyecto junto al Real Madrid (con el resto de entidades descolgándose rápidamente).

Muchos gastos, ningún beneficio

Según el presidente, el club ha abandonado la iniciativa porque el proyecto “se fue deshilachando”, “no se podía implementar” y, sobre todo, porque “nos representaba gastos y casi ningún beneficio”. Es decir: una apuesta sin retorno real, más allá del impacto mediático y del conflicto abierto con la propia UEFA.

Laporta fue más allá al añadir un elemento interno que, en su relato, también pesó en la decisión: la relación con el Real Madrid. “No es buena y era una incomodidad permanente”, dijo, dibujando un contexto de desgaste en una alianza que, pese a compartir intereses en ese proyecto, no ha logrado sostener un clima de confianza.

Laporta y Rafa Yuste se intercambian las insignias / FCB

El presidente defendió que el Barça ha seguido “el procedimiento” para salir y que, con esa puerta ya cerrada, el objetivo es mirar hacia adelante.

En ese nuevo escenario, Laporta reivindicó que el Barça ha tendido “puentes” con UEFA y con la asociación de clubes (ECA), además de mantener buena relación con FIFA. Y marcó un objetivo político-deportivo de calado: contribuir desde dentro a “la sostenibilidad del fútbol europeo”.

Una familia unida

Un mensaje que intenta pasar página, rebajar frentes abiertos y situar el debate en el futuro: formatos, ingresos, equilibrio competitivo y estabilidad.

“La familia del fútbol debe estar unida”, resumió Laporta, satisfecho por haber aportado, según su versión, “a la paz del fútbol” en una industria global que “genera emociones” y que, ahora, el Barça quiere influir desde la mesa y no desde la trinchera.