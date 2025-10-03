Laporta acude a la Ciutat Esportiva con Lamine Yamal como protagonista

Joan Laporta ha pasado esta mañana por los despachos de la Ciutat Esportiva. El presidente ha estado alrededor de dos horas en Sant Joan Despí junto a Deco y Alejandro Echevarria y allí ha sabido de la lesión de Lamine Yamal. Tal y como ha informado el club, el extremo estará de baja entre dos y tres semanas. Su presencia en las oficinas no es habitual, aunque en días señalados acostumbra a aparecer para seguir de cerca los temas importantes y ponerse al día.

En esta ocasión no ha bajado a los vestuarios para levantar el ánimo tras la derrota frente al PSG, sino que ha preferido quedarse reunido con la dirección deportiva, con el nombre de Lamine como protagonista del día. El extremo sigue arrastrando molestias por la pubalgia que le ha tenido apartado de los terrenos de juego. De hecho, ya acabó el partido cojeando y muy fatigado, aunque se esperaba que fueran leves molestias postpartido. Para colmo y seguir con la polémica habitual, Luis de la Fuente lo ha convocado esta mañana con la Selección Española y un par de horas después el Barça ha comunicado la lesión.

Recaída dolorosa

La decisión definitiva se ha tomado hoy, a poco más de 48 horas del próximo partido, porque las sensaciones del jugador no eran buenas y no era necesario forzar con un futbolista tan importante de la plantilla. Lamine reapareció el domingo ante la Real Sociedad y disputó unos minutos con la idea de coger ritmo de cara al cruce de Champions contra el PSG, partido en el que sufrió un bastante desgaste y volvió a notar dolor en la misma zona.

Ahora el club trabaja con la esperanza de tenerlo listo para el Clásico en el Bernabéu, aunque al tratarse de una recaída no se correrá ninguna prisa y en todo momento mandarán las sensaciones del propio jugador, que no asumirá ningún riesgo. El objetivo es que regrese bien y con garantías para encadenar todos los partidos de la temporada al cien por cien.