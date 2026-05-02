Laporta acompaña al equipo para oler ya el título de Liga

Las condiciones climatológicas se esperan adversas en el partido que disputará el Barça este sábado en Pamplona frente a Osasuna. La zona se encuentra en alerta naranja, es decir, en peligro alto a causa de las precipitaciones.

El partido no debería peligrar, pero la lluvia puede marcar el devenir del choque. Los jugadores del FC Barcelona deberán superar a un rival aguerrido que, además, contará con el apoyo de un estadio repleto, pese al agua que pueda caer.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado múltiples alertas meteorológicas en la península, destacando la zona de Pamplona por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. La advertencia está activa desde las 14:00 hasta la medianoche y se considera de riesgo significativo. Las tormentas podrían venir acompañadas de rachas de viento fuertes y granizo.

Por tanto, no será el escenario ideal para que se dispute el choque. Pese a ello, el Barça ha mantenido su agenda, con la tradicional comida de directivas que se ha llevado a cabo en el Asador Martintxo, en Cizur Menor. Laporta ha acompañado a la expedición oficial. El presidente electo ha estado al lado de Rafael Yuste, quien ejerce como máximo mandatario oficial hasta el final de temporada.

Laporta ha bromeado con un chaval seguidor del Barça que le ha pedido que fiche a Julián Álvarez. La expedición rebosaba optimismo.

Yuste, por su parte, afirmó que iban con la intención de "ganar los tres puntos" y que "cuanto antes ganemos la Liga mejor, si piensas cuanto antes , mejor, pero hay que ser prudentes. Ir paso a paso como dijo Flick".

La directiva se ha completado con la presencia de Josep Cubells, Josep Ignasi Macià y Joan Solé, también estaban los miembros del área deportiva, Alejandro Echevarría, Enric Masip y Bojan Krkik.