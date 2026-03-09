Laporta, en 2023: "Teniamos el ok de LaLiga para inscribir a Messi"

Desde que Xavi Hernández reapareció en público con su explosiva entrevista a La Vanguardia, el nombre del exentrenador azulgrana y sus múltiples críticas a la gestión de Laporta y su núcleo duro presidencial han centrado la mayor parte del debate electoral.

Xavi no se mordió la lengua un ápice. El egarense cargó contra Laporta, lo acusó de mentir en numerosas ocasiones y arremetió contra algunos de sus asesores. Críticas generalizadas pero, sin lugar a duda, la entrevista del técnico quedará marcado por su afirmación sobre la gestión del presunto retorno de Messi al Barça.

Según la versión de Xavi, Laporta dio marcha atrás después de afirmar que el regreso de Leo podría conllevar problemas. "Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver, y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente.

El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", sentenció Xavi.

La confesión de Laporta

Durante la jornada, Laporta ha matizado sus declaraciones alrededor de la negociación con Messi. Por supuesto, ha desmentido las afirmaciones categóricas de Xavi señalando que jamás garantizó el regreso del astro argentino.

Pero nada mejor que recurrir a la hemeroteca para conocer de primera mano la versión de Joan Laporta. Fue el 11 de julio de 2023 en una entrevista en exclusiva a SPORT. En la intimidad de su despacho realizaba algunas confesiones importantes para entender el desenlace de la operación Messi, incluyendo la participación 'activa' de Javier Tebas al frente de LaLiga.

"Teníamos el visto bueno de LaLiga. En el plan de viabilidad presentado había un espacio destonado a la operación de Leo para que volviera al Barça. Habíamos hablado con Leo y su padre. Pero, insisto, que cuando su padre, Jorge Messi, nos dice que se han decidido por Inter Miami y explica sus motivos: había pasado mucha presión en etapa del PSG y necesitaba un año tranquilo, lo entendí. Lo respetamos, lo entendimos y lo aceptamos. Cabía la posibilidad, sí. En ese momento existía la posibilidad porque el club estaba mejor económicamente y LaLiga daba 'fair play' para hacer una operación de este nivel. Por supuesto, agradecer que Leo aceptara reducir en todo lo referencial a su salario para adecuarlo a la operación", señaló Laporta.

Dos versiones sobre la vuelta de Leo Messi. La palabra de Xavi en La Vanguardia frente a las declaraciones de Laporta en una entrevista exclusiva a SPORT. Curiosamente, pese a todo tipo de desementidos a posteriori, ambos sí coinciden en que LaLiga de Javier Tebas había autorizado el regreso de Leo.

"LaLiga no autorizó absolutamente nada ni dio el OK", contundente respuesta de Javier Tebas pocas horas después. Un desmentido en toda regla tanto a la versión de Xavi como a Joan Laporta.