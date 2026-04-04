Landry Farré vuelve con el Barça Atlètic en Porreres

En una temporada repleta de altibajos y de contratiempos, Juliano Haus Belletti va recuperando efectivos para el tramo final de la temporada. Recientemente se produjo el regreso de Víctor Barberá, el 'killer' que empezó como un tiro el curso y que luego cayó muchos meses lesionado (y que, por cierto, según apuntan desde Valladolid tiene hecho su fichaje por el club vallisoletano en verano).

También volvió recientemente Alexis Olmedo. Y ya informamos en SPORT que Landry Farré se había reincorporado recientemente a los entrenamientos con el filial barcelonista. Y este mismo sábado viaja ya para el duelo entre Barça Atlètic y Porreres en la isla mallorquina.

Polivalencia

Es un partido vital que el cuadro de Belletti debe vencer sí o sí para seguir en la lucha por jugar la promoción de ascenso. La figura de Landry es muy apreciada por el técnico brasileño puesto que su versatilidad le da múltiples alternativas. Puede ocupar cualquier posición de la defensa y ya le hemos visto, de hecho, a pierna cambiada en más de una ocasión.

Landry y Gavi en la pretemporada / FCB

El cuadro barcelonista viaja a tierras baleares este sábado y hará noche de cara al encuentro en el Estadio Municipal de Porreres de este domingo (12:00). Un partido que, por cierto, en principio no podrá seguirse por ninguna plataforma televisiva. Ni IB3 ni Esport 3 han querido hacer la retransmisión y el club local no ha permitido al Barça ofrecerla por su canal de Youtube.

El capitán, presente

Belletti podrá contar con un Álvaro Cortés que ha sido 'liberado' por Hansi Flick después de varias semanas en dinámica con el primer equipo. El capitán será el líder del equipo en busca de sumar tres puntos en un campo de césped artificial y complicado. El cuadro mallorquín suma dos victorias seguidas, pero sigue estando muy lejos de la salvación (a ocho puntos de la promoción y a nueve de la salvación matemática).