Landry Farré volverá hoy a entrenar con el grupo

Grandes noticias para Juliano Belletti, que recupera efectivos en un momento clave de la temporada. Según ha podido saber SPORT, el central Landry Farré volverá hoy a ejercitarse con el grupo después de haber estado más de cuatro meses alejado de los terrenos de juego por una lesión de larga duración.

Bajo las órdenes de Hansi Flick, el defensor llegó a entrenar con la primera plantilla e incluso formó parte de alguna convocatoria, como en la eliminatoria europea disputada en Milán, lo que demuestra que el técnico de Heidelberg, que ha acudido al Estadi Johan Cruyff en varias ocasiones para presenciar partidos del filial, está pendiente de él y lo tiene muy en cuenta.

Listo para volver

Su progresión, sin embargo, se vio frenada tras caer lesionado en el derbi de filiales frente al RCD Espanyol B. Desde entonces, el central ha seguido un proceso de recuperación largo y controlado por los servicios médicos, que han optado por no acelerar los plazos en ningún momento. Ahora Farré encara la recta final de su puesta a punto.

La idea es que pueda ir entrando progresivamente y subiendo de ritmo, con la mirada puesta en el derbi de la próxima semana, que curiosamente será ante el mismo rival con el que cayó lesionado, el Espanyol. No obstante, se mantiene la cautela en torno a su estado físico, siendo conscientes de que, llegados a este punto, no se va a arriesgar en absoluto por volver a los terrenos de juego unos días antes de lo previsto.

Aun así, su regreso es una noticia muy positiva. Farré es un central de garantías, un perfil fiable y con capacidad para adaptarse a diferentes contextos defensivos, lo que le convierte en una alternativa muy interesante para reforzar la zaga. Su vuelta a los terrenos de juego da más recursos a un Belletti que ha sufrido de lo lindo con las lesiones de la plantilla este año y que ahora empieza a recuperar piezas importantes.