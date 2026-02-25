FC Barcelona
Lamine Yamal vuelve a ganar el premio Aldo Rovira
El '10' del Barça ha sido distinguido como el ganador de la decimosexta edición del trofeo Aldo Rovira
Lamine Yamal ya tiene un nuevo reconocimiento. El de Rocafonda ha recibido este miércoles al mediodía el Premio Aldo Rovira. Este es un premio especial que otorga un jurado formado por periodistas de distintos medios de comunicación. Es el segundo consecutivo que gana el crack azulgrana.
El Premio Memorial Aldo Rovira, que ha cumplido ya su 16ª edición, fue creado por el exdirectivo Josep Lluís Rovira en homenaje a su hijo Aldo, que murió en un accidente en 2009, a los 37 años. Precisamente representantes de la familia Rovira han sido los encargados de entregar el premio a Lamine Yamal este miércoles.
Messi es el jugador del Barça que lo ha ganado más veces ya que el argentino fue ganador de este premio en los años 2010,2011, 2013, 2017 y 2018. Lamine repite reconocimiento ya que la temporada pasada también recibió este premio junto con Aitana Bonmatí.
Todos los ganadores del premio Aldo Rovira
Temporada 2009/10: Leo Messi
Temporada 2010/11: Leo Messi
Temporada 2011/12: Eric Abidal
Temporada 2012/13: Leo Messi
Temporada 2013/14: Javier Mascherano
Temporada 2014/15: Leo Messi
Temporada 2015/16: Luis Suárez
Temporada 2016/17: Leo Messi
Temporada 2017/18: Leo Messi
Temporada 2018/19: Gerard Piqué
Temporada 2019/20: Marc-André ter Stegen
Temporada 2020/21: Pedri y Alexia
Temporada 2021/22: Gavi y Alexia
Temporada 2022/23: Marc-André ter Stegen y Aitana
Temporada 2023/24: Lamine Yamal y Aitana
Temporada 2024/25: Lamine Yamal
