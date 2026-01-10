FC BARCELONA
Lamine vuelve para coronarse
Lamine Yamal será la gran novedad de Hansi Flick para liderar al FC Barcelona hacia el objetivo: la conquista de la Supercopa de España ante el Real Madrid
Lamine Yamal está de vuelta. El de Rocafonda regresará a la titularidad con el objetivo de liderar al Barça hacia la conquista del primer título del año: la Supercopa de España. Un virus estomacal propició que Hansi Flick le diera solo 20 minutos en la semifinal ante el Athletic Club, no hizo falta forzar más gracias a la clara superioridad azulgrana (5-0). El equipo descansó el viernes y este sábado (a las 16.00 horas en España) se ejercitará junto al escenario del partido, el King Abdullah de Jeddah, para preparar un nuevo clásico contra el Real Madrid. Será el momento de confirmar las buenas sensaciones y que Lamine está con unas ganas enormes de volver a lucir su corona.
El último clásico, el jugado a finales de octubre en el Santiago Bernabéu, es una motivación más para el vestuario azulgrana. Aquel 2-1 dolió, en especial a un Lamine Yamal frustrado por la pubalgia y por no poder ofrecer su mejor versión, pero el fútbol siempre permite una nueva oportunidad. Y esta ha llegado.
En Jeddah empezó todo
La ciudad saudita acogió el primer título de la ‘era Flick’ hace un año y ahora se prepara para ser el testigo de que este Barça, lejos de aflojar, siempre quiere más... y le tiene comida la moral a su máximo rival cuando de finales se trata. Y precisamente, Lamine Yamal fue quien abrió el camino de la gran remontada en el desierto (2-5) cuando la final se puso cuesta arriba tras marcar Kylian Mbappé muy pronto, a los 5 minutos. Pero apareció la figura de un Lamine que en ese momento no era ni mayor de edad para liderar el camino de la reacción en el 22’. Culminó un fantástico eslálom con un ‘pase a la red’ que dejó a todos boquiabiertos. Quiere repetir, volver a ser el rey.
Dos finales ganadas
La historia de Lamine Yamal y los clásicos no puede estar más equilibrada, pues de ocho veces que se ha visto las caras con los blancos, en cuatro ha salido vencedor el de Rocafonda, y en las otras cuatro, perdedor. Eso sí, dos victorias en las tres finales contra el Real Madrid, la del año pasado en Arabia Saudí y la de La Cartuja en la Copa del Rey, en las que repartió asistencias a Pedri y Ferran.
En total, Lamine le ha marcado tres goles a su gran rival. Es consciente de lo mucho que hay en juego, también a nivel individual, pues los clásicos concentran todas las miradas. El ‘10’ del FC Barcelona no podía faltar a esta cita.
