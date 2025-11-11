Lamine Yamal ya viaja a Barcelona tras abandonar la concentración de la Selección Española

No hay días de tregua en Barcelona. Cuando parecía que la calma regresaba, una nueva polémica sacude el entorno culé y Lamine Yamal abandona la concentración de la selección española. De hecho, según ha podido saber SPORT, el extremo de Rocafonda ha abandonado hace escasos minutos las instalaciones de la Selección Española en Las Rozas. El futbolista ha alquilado un avión privado junto a su familia que le trasladará de Madrid a Barcelona, donde tiene previsto aterrizar alrededor de las dos de la tarde para continuar con su recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

Su salida ha vuelto a desatar una gran polémica tras su desconvocatoria con la selección. La Real Federación Española de Fútbol emitió un comunicado en redes sociales en el que expresó su malestar por la situación: “Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana. Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección, teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días.”

Sorpresa en ambos lados

El comunicado ha sorprendido en el seno de la selección española, mientras que en el FC Barcelona aseguran que el tratamiento fue decidido de forma consensuada y siguiendo las recomendaciones de los especialistas que ya venían supervisando al futbolista. De hecho, la visita del prestigioso cirujano belga que adelantó SPORT ayer resultó determinante. El doctor se reunió con Ricard Pruna, jefe de los servicios médicos azulgranas, para evaluar el estado de la pubalgia de Lamine Yamal y definir los próximos pasos en su recuperación.

Ahora, en Barcelona seguirá un plan personalizado de descanso y rehabilitación, con el objetivo de dejar atrás las molestias y poder reincorporarse al grupo en plenas condiciones.