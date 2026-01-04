FC BARCELONA
Lamine Yamal y el vestuario del Barça se rinden a Joan Garcia: “Madre del amor hermoso”
El portero fue decisivo con tres paradas con 0-0 en Cornellà para acabar ganando el derbi contra el Espanyol y desató una avalancha de elogios de sus compañeros tras su regreso más exigente
La exhibición de Joan Garcia en su regreso a Cornellà desató una reacción unánime en el vestuario del Barça. En el partido con más presión de su carrera, ante su exafición y tras nueve años en el Espanyol, el guardameta sostuvo al equipo con tres paradas decisivas con 0-0 en el marcador, evitando que el derbi se torciera antes de tiempo. Ya en los minutos finales, el Barça golpeó dos veces para cerrar el 0-2, pero el guion empezó a escribirse bajo los palos.
La reacción más viral fue la de Lamine Yamal. El joven extremo solo publicó una imagen: la gran parada compartida por el club y un mensaje breve y rotundo —“ta loco”— acompañado de emoticonos llorando. En el post del propio Joan, con el texto “Començant el 2026 de la millor manera. Victòria i porteria a 0”, con corazones blaugrana ["Empezando el 2026 de la mejor manera. Victoria y portería a 0"], el vestuario se volcó. “Fes el que vulguis, MVP” (Gerard Martín), “No poden amb tu, germà. MVP” (Fermín), “Increïble” (Ferran Torres), “Locura” (Balde), “Espectacle” (Dani Olmo) o el ya habitual “Showwwww ni dudeeeessss” de Eric Garcia. El propio Lamine remató: “Madre del amor hermoso, qué portero”.
El apoyo no se quedó ahí. Eric Garcia, uno de sus grandes aliados en el vestuario, publicó un “post de apreciación a Joan Garcia” y, en su carrusel, rescató una imagen simbólica de ambos con Carles Domènech en una convocatoria de la selección catalana, cuando Joan aún defendía la portería del Espanyol y su nombre ya sonaba con fuerza para el Barça.
Más elogios en el estadio
Sobre el césped, la escena fue igual de elocuente. Al final del partido, Wojciech Szczęsny, confeso fan número uno y compañero bajo palos, corrió a abrazarle. Instantes después lo hizo Hansi Flick, mientras las cámaras le perseguían para nombrarlo MVP. El técnico alemán no escatimó elogios: “Doy gracias a Joan Garcia. Es uno de los mejores porteros del mundo. Es muy tranquilo, siempre centrado, y por eso rinde así. Tener un gran portero es clave y estoy muy feliz de que esté aquí”.
También habló Dani Olmo, que resumió el sentir general: “Joan es increíble. Ante su exafición ha hecho un partidazo y con la portería a cero. Nos va a dar mucho, ya nos lo está dando”. Un mensaje claro tras un derbi que pudo cambiar de guion y no lo hizo gracias a él. Detalles que explican por qué, más allá de las paradas, el vestuario se rinde a un portero de hierro al que la presión no le pesa
