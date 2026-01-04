Lamine Yamal y el vestuario del Barça se rinden a Joan Garcia: “Madre del amor hermoso”

La exhibición de Joan Garcia en su regreso a Cornellà desató una reacción unánime en el vestuario del Barça. En el partido con más presión de su carrera, ante su exafición y tras nueve años en el Espanyol, el guardameta sostuvo al equipo con tres paradas decisivas con 0-0 en el marcador, evitando que el derbi se torciera antes de tiempo. Ya en los minutos finales, el Barça golpeó dos veces para cerrar el 0-2, pero el guion empezó a escribirse bajo los palos.

La reacción más viral fue la de Lamine Yamal. El joven extremo solo publicó una imagen: la gran parada compartida por el club y un mensaje breve y rotundo —“ta loco”— acompañado de emoticonos llorando. En el post del propio Joan, con el texto “Començant el 2026 de la millor manera. Victòria i porteria a 0”, con corazones blaugrana ["Empezando el 2026 de la mejor manera. Victoria y portería a 0"], el vestuario se volcó. “Fes el que vulguis, MVP” (Gerard Martín), “No poden amb tu, germà. MVP” (Fermín), “Increïble” (Ferran Torres), “Locura” (Balde), “Espectacle” (Dani Olmo) o el ya habitual “Showwwww ni dudeeeessss” de Eric Garcia. El propio Lamine remató: “Madre del amor hermoso, qué portero”.

La reacción de Lamine Yamal y el vestuario del Barça a la exhibición de Joan Garcia en el derbi / Instagram

El apoyo no se quedó ahí. Eric Garcia, uno de sus grandes aliados en el vestuario, publicó un “post de apreciación a Joan Garcia” y, en su carrusel, rescató una imagen simbólica de ambos con Carles Domènech en una convocatoria de la selección catalana, cuando Joan aún defendía la portería del Espanyol y su nombre ya sonaba con fuerza para el Barça.

Eric Garcia se rinde a Joan Garcia / Instagram

Más elogios en el estadio

Sobre el césped, la escena fue igual de elocuente. Al final del partido, Wojciech Szczęsny, confeso fan número uno y compañero bajo palos, corrió a abrazarle. Instantes después lo hizo Hansi Flick, mientras las cámaras le perseguían para nombrarlo MVP. El técnico alemán no escatimó elogios: “Doy gracias a Joan Garcia. Es uno de los mejores porteros del mundo. Es muy tranquilo, siempre centrado, y por eso rinde así. Tener un gran portero es clave y estoy muy feliz de que esté aquí”.

También habló Dani Olmo, que resumió el sentir general: “Joan es increíble. Ante su exafición ha hecho un partidazo y con la portería a cero. Nos va a dar mucho, ya nos lo está dando”. Un mensaje claro tras un derbi que pudo cambiar de guion y no lo hizo gracias a él. Detalles que explican por qué, más allá de las paradas, el vestuario se rinde a un portero de hierro al que la presión no le pesa