Lamine Yamal: Unas vacaciones ‘made in Brazil’

Lamine Yamal, de vacaciones y en modo desconexión, ha aprovechado lo mejor que tiene Brasil, un destino que cautiva y enamora a todos aquellos que lo visitan. Desde que el mejor futbolista del mundo (¿alguien duda que no lo sea?) aterrizó el lunes pasado en el Aeropuerto Internacional de São Paulo, donde desembarcó por el exclusivo Terminal BTG, ha disfrutado acompañado por un puñado de amigos y ha aprovechado lo mejor que ofrece el gigante sudamericano.

En la segunda mayor megaurbe americana, el crack blaugrana fue recibido por el empresario del mercado financiero, Diego Fernandes, una figura que se ha hecho popular en Brasil porque fue el intermediario contratado por la CBF para fichar a Carlo Ancelotti como seleccionador.

Lamine Yamal, que se hospedó en un lujoso hotel en el barrio de Jardim Paulista, en la zona sur de la ciudad, pasó por la noche en la NBA House, donde siguió por televisión durante algunos minutos el quinto partido de las Finales entre los Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers. Disfrutó a fondo de los servicios de una ciudad con una oferta gastronómica que puede competir de tú a tú con Nueva York y tuvo como punto culminante el encuentro con el tricampeón mundial de surf (2014, 2018 y 2021), Gabriel Medina, que, por cierto, es un muy buen amigo de Neymar Jr.

Las mejores imágenes del viaje de Lamine Yamal a Brasil con Neymar Jr / @lamineyamal

No surfeó en el Atlántico, sino en el exclusivo Beyond The Club, en medio de los rascacielos de São Paulo, donde se ha construido un club de playa con el mayor Wavegarden del mundo, con olas artificiales que reproducen una experiencia similar a la de un océano.

Posteriormente, Lamine Yamal se desplazó en helicóptero hasta Mangaratiba, en la región de la Costa Verde (litoral sur de Río de Janeiro), donde Neymar Jr. lo esperaba. El ahora futbolista del Santos FC ha construido una mansión en una urbanización de súper ricos. Fue un encuentro icónico entre ídolo y fan, dos cracks de generaciones diferentes, con 15 años de diferencia, unidos por un concepto lúdico del fútbol interpretado a través de una técnica individual depuradísima, solo al alcance de los superastros.

En Mangaratiba, Lamine Yamal se lo pasó en grande jugando a futvóley y teqball (mezcla de fútbol con tenis de mesa)… fue un parque de diversiones con el balón en su epicentro, del que dejaron constancia con mucho material en las redes sociales, que han hecho las delicias del gran público en Sudamérica y Barcelona.

Las mejores imágenes del viaje de Lamine Yamal a Brasil con Neymar Jr / @lamineyamal

La siguiente parada brasileña para el delantero del Barça fue Río de Janeiro, donde también llegó en helicóptero. Y, en la capital carioca, hizo un tour turístico, visitando el Cristo Redentor (en la montaña del Corcovado), considerado una de las siete maravillas del mundo moderno.

En su paso por la Cidade Maravilhosa no podía faltar conocer una favela. Fue a la de Rocinha, donde accedió a uno de sus puntos más altos con los famosos moto-taxis, desde donde hay una de las mejores vistas de las playas de la ciudad. En la Rocinha, jugó a fútbol sala con ‘meninos’, como un brasileño más, vestido con la camiseta número 11 de Raphinha, de la Seleção.

Ha sido una semana de inmersión de Lamine Yamal en el gigante ‘verdeamarelo’. Se ha sentido paulista y carioca, con futvóley, surf, gastronomía, visita al corazón de una favela donde ha tenido contacto con el ‘povo’… El blaugrana ha podido tomar nota de aquello que se dice: Brasil no se entiende desde lejos, uno necesita visitarlo.