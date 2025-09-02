Lamine Yamal, sobre el toque de atención de Flick: "No creo que tenga nada que ver con los egos"

No cabe duda de que el empate del Barça en campo del Rayo Vallecano dejó más secuela que la pérdida de dos puntos y la cesión provisional del liderato de LaLiga en favor del Real Madrid y el Athletic Club. Hansi Flick estaba visiblemente molesto e incluso expresó su enfado en la posterior rueda de prensa. Reconoció que había abroncado a sus futbolistas y se referió a los problemas que genera el exceso de 'egos'. La reacción de sus jugadores ha sido casi inmediata, al menos de los internacionales concentrados con España. Lamine Yamal y Dani Olmo negaron que exista un problema de 'egos' dentro de la plantilla azulgrana.

El primero en hablar fue Pedri, que pareció quedarse al margen de la polémica al asegurar que no se daba por aludido por los comentarios del entrenador. El tinerfeño atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa habitual en la concentración de la selección española y entre otros temas, afrontó las preguntas al respecto, rebajando la tensión.

Pero, al mismo tiempo, otros compañeros estaban atendiendo a otros medios de comunicación, como es el caso de Lamine Yamal. En una entrevista con RTVE, el extremo del Barça mostró su opinión sobre el toque de atención de Hansi Flick con los egos: "Eso es lo que piensa cada uno, después de un empate sale de estar caliente, al final hay que ganar, pero no creo que tenga nada que ver. Hemos sacado siete puntos de nueve en campos muy difíciles, que eso la gente no lo cuenta. No hemos jugado en nuestro campo aún, solo fuera. No creo que tenga que ver con nada de eso, tiene que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos. Tiene razón en que tuvimos muchos fallos, pero puede pasar. Hay que recuperar cuanto antes el nivel y estar preparados para el siguiente partido".

"Lo más difícil es volver a ganar después de haber ganado ya, pero somos una plantilla joven que no venimos de ganar cuatro ligas seguidas, siempre tenemos ganas de más, pero la Liga es muy larga y es la competición en la que tienes que ser más regular y tenemos la confianza de que la queremos volver a ganar", añadió el futbolista del Barça.

"Con Gavi me llevo muy bien, con Nico también me llevo muy bien, con Balde, Casadó... Yo creo que con los jóvenes, con todos me llevo bien y tengo muy buena relación", explicó en RTVE.

Cuestionado por las críticas que recibe, Lamine fue tan claro como de costumbre: "La verdad es que no me afectan. Ya me he dado cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes, inventado porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. No me importa mucho, al final ya lo dije el día de mi renovación, tanto para lo bueno como para lo malo, solo escucho a mi círculo que es el que de verdad sabe las cosas y lo que importa. Es algo a favor mío que me ayuda mucho porque nunca escucharás que Lamine está triste o contento por algo que ha dicho otra persona. Sigo mi camino, sigo con mi mentalidad que yo creo que es lo que me ha llevado hasta aquí".

Nico Williams y Fermín

Uno que se pudo incorporar a este grupo fue Nico Williams, del que también habló Lamine en la entrevista: "Sí le hablé, pero ya le dije que al final es su carrera. Soy demasiado joven como para decirle a alguien lo que tiene que hacer. Lo único importante es que él disfrute y lo pase bien donde esté y me alegro si él está contento".

Lamine Yamal y Nico Williams durante el entrenamiento de la Selección. / EFE

El que si estará es Fermín, a pesar de los rumores, algo que hace feliz al '10' culé: "Está bien y feliz como siempre. En el Barça si alguien sale es por decisión de él. Somos un grupo joven y unido en el que no hay problemas entre nosotros y disfrutamos en el club en el que estamos y no creo que nadie quiera salir. Le preguntamos en broma que qué pasaba con Inglaterra, pero nos dijo que se quería quedar, que estaba feliz".

El Balón de Oro

Además, Lamine también se sinceró sobre si se ve ganando el Balón de Oro: "Sí, queremos ganar la Champions (entre risas) bueno sí, los dos; los dos son un sueño, sobre todo, por la parte del Barça, la Champions, sería increíble. Obvio, el 'Balón de Oro' todos los jugadores quieren ganarlo y el que diga que no, miente. Estar ahí con 18 años creo que es algo que hay que valorar y ojalá se dé".

Lamine Yamal contra el Rayo Vallecano / Dani Barbeito / SPO

¿Y si tiene que elegir a alguien en caso de no ganarlo él? "Neymar y Messi. Yo le daría uno a 'Ney', creo que se lo merece. El 'Ney' en esa época en la que estuvo jugando en el Barça o en el París se lo llevaría ahora sin duda, me hubiese gustado que se hubiese llevado uno y, obviamente, Messi porque es el mejor de la historia", responde el internacional español.

Una de las cosas que quiere mejorar la estrella del Barça es su producción goleadora: "Al final las asistencias me salen solas, no es algo en lo que yo diga 'quiero hacer más asistencias', me salen naturalmente por mi estilo de juego. Es cierto que en los goles en los últimos años me he dejado llevar más, me estoy centrando más en eso, al final son más importantes, algo que me tengo que exigir. Cuando llego a un nivel tengo que intentar pasar a otro; estoy en eso ahora de intentar marcar los máximos goles posibles, pero siempre con el chip de ayudar al equipo".

Algo que le podría ayudar es ser el lanzador de penaltis del Barça. Ya tomó la responsabilidad ante el Rayo, pero no tiene prisa: "En el fútbol la experiencia te da responsabilidades, al pasar el tiempo iré cogiendo más responsabilidades como las faltas, los penaltis… Todo tiene su tiempo. No tengo prisa, pero sí soy un jugador con la confianza para hacerlo. Siempre que el equipo me dé el visto bueno, estaré ahí para hacerlo".

Objetivo Mundial

"Tenemos una selección para ser campeones del mundo, aunque no depende de ser los mejores, depende de la intensidad, de no relajarse, de ir a por todas y es lo que intentaremos. Es un sueño para todas las selecciones que vamos a jugar el Mundial", sentenció Lamine sobre el esperado torneo del próximo verano.

Además, el futbolista también agradeció las palabras de Luis de la Fuente comparándole con Alcaraz: "Estoy muy agradecido, ha sido de las personas que mejor me ha podido defender, con las palabras justas y exactas, y sí, comparto con él lo que dijo. Al final es lo más fácil para la gente. De lo que más se habla de mí últimamente es de lo de fuera del campo, pero se habla de mí por lo que hago dentro del campo, porque si dentro no fuese por lo que hago nadie hablaría de mí. De un jugador del Mataró nadie diría que ha hecho una fiesta de 18 años ni de su vida personal. Estoy muy tranquilo, las personas que importan saben lo que soy. Al final, Luis, mi míster en la selección, me defiende y eso no es casualidad, siempre le estaré agradecido a él y le doy la razón en todo".