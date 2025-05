Lamine Yamal y Thierry Henry cumplen su trueque tras el clásico

Thierry Henry y Lamine Yamal, además de ser dos de las estrellas del Planeta Fútbol, son personas de palabra; y la resaca del Barça-Madrid de este domingo disputado en el Estadi Olímpic de Montjuïc fue el escenario ideal para que pudieran cumplir con su pacto y, además, fundirse en un abrazo.

Fue una de las anécdotas más divertidas de la eliminatoria de semifinales de la Champions 2024/25, la muestra de admiración mutua entre una leyenda del fútbol como es Thierry Henry y la figura en ciernes más rutilante, Lamine Yamal. A Ambos le une un talento futbolístico descomunal y su pasión por el Barça, y tras su conversación en el postpartido del Barça-Inter en CBS Sports Golazo habían contraído una deuda mutua. Un pacto que ambos cumplieron de buen grado, tras el espectacular clásico del Estadi Olímpic (4-3) que sentenció el título de Liga 2024/25.

Thierry Henry y Lamine Yamal muestran sus camisetas dedicadas tras el clásico del Estadi Olímpic / FCB

Todo nació en el postpartido del encuentro de ida de la semifinal entre el Barça y el Inter de Milán. Lamine Yamal ofreció un nuevo recital futbolístico y Thierry Henry, Carragher y Micah Richards se deshicieron en elogios hacia el fenómeno de Rocafonda durante sus comentarios postpartido. Y cuando el atacante blaugrana les atendió en directo en la Zona Mixta, los tres exfutbolistas no escatimaron elogios hacia el internacional español y el resto de sus compañeros.

Pero el momento estelar de la conversación llegó cuando Thierry Henry entabló una conversación en castellano con Lamine y le pidió que le regalara una camiseta dedicada para su hijo. que es fan suyo, aprovechando que estaría este domingo 11 de mayo en el Estadi Olímpic para seguir el clásico de LaLiga.

Lamine no se 'cortó' y aceptó de buen grado pero proponiéndole un trueque: recibir una camiseta de 'Titi' dedicada. "¿Del Barça? O del Arsenal, de las que tú has jugado...". Henry no tuvo problema alguno para aceptar el acuerdo con Lamine y el encuentro se produjo en la 'Montaña Mágica' de Montjuïc y de la manera más feliz posible para ellos: tras un nuevo triunfo azulgrana sobre el Real Madrid que puede valer una Liga y con una nueva exhibición de Yamal y sus compañeros.

Ni qué decir tiene que Thierry Henry era un hombre feliz por poder dar a su hijo la camiseta de su ídolo, y que Lamine Yamal también veía cumplido un sueño al tener para su colección una de las zamarras que defendió 'Titi' durante su etapa como barcelonista. Un encuentro para la memoria del barcelonismo.