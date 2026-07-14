Lamine Yamal, sobre su hermano Keyne: "Es como un hombre en el cuerpo de un niño pequeño"

Lamine Yamal es un futbolista muy familiar. El extremo del FC Barcelona y de la selección española se encuentra en un momento importante del torneo, en las semifinales de la Copa del Mundo y contra un rival 'top' como es Francia. Es la gran prueba de fuego y Lamine lo sabe: "Tengo muchas ganas de que llegue el momento", decía en rueda de prensa.

Hasta el momento Lamine ha tenido un rol diferente, más asociativo y no tan goleador. Sabe que tiene deberes pendientes y contra Francia podría desplegar todo su potencial ofensivo.

Pero Lamine de momento está tranquilo y no está solo en este Mundial. Su familia viajó Estados Unidos para acompañarlo durante todo el Mundial. Lo hicieron su madre Sheila, su amigo Souhaib, su primo Mohammed y su hermano pequeño 'Keyne', el gran fenómeno en redes sociales. Cuando Luis de la Fuente le deja tiempo libre, aprovecha para pasar tiempo junto a ellos. Por ejemplo, antes del duelo de semifinales, Lamine ha afirmado que "ha quedado para cortarle el pelo" a Keyne.

Keyne enamora a todo el mundo

En los últimos encuentros, Keyne ha vuelto a ser el gran protagonista. Lamine estaba en el fisio cuando su madre le llamó junto al pequeño y le dijo: "Cuando acabemos el partido, si ganamos, saca la lengua". El gesto, convertido en guiño cómplice entre hermanos, se transformó en una de las imágenes del Mundial.

La celebración de Keyne, totalmente desatada, ya es una estampa habitual para los aficionados. Su forma de vivir los partidos, sin filtros y con una energía contagiosa, ha convertido al niño en un símbolo inesperado de la euforia española.

"No se da cuenta. Cuando le enfoca la cámara hace tonterías. Estoy orgulloso de él y de grande se verá y será feliz de lo que hace. Me gusta que la gente le tenga cariño", comentaba en rueda de prensa.

Es un hombre en el cuerpo de un niño

Tras ver el vídeo, Lamine no pudo evitar emocionarse. "Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos. Es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo", confesó. Sobre Keyne, añadió: "Es todo para mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él".

La imagen del pequeño sacando la lengua y saltando sin control se ha convertido en el símbolo emocional de la clasificación. Su espontaneidad conecta con la afición, y su vínculo con Lamine añade una capa de ternura a la narrativa de una selección que vuelve a soñar con todo.

"Lo que pasa es que yo lo veo siempre en casa. Está allí y hace tonterías, empieza a bailar, parece un hombre en el cuerpo de un niño y me encanta", es el mejor. "Me encanta pasar tiempo con él, me lo paso muy bien", decía.

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Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, es hijo de la misma madre del futbolista, Sheila Ebana. A sus 4 años, son hermanos por parte de madre y comparten una relación sumamente cercana.