Lamine Yamal, tajante sobre Julián Álvarez: "Se está viendo que los goles no nos están faltando; mi objetivo es ganar la Champions"

Lamine Yamal ha vuelto a ser protagonista en la V Edición de los Premios AFE. El extremo del FC Barcelona ha sido elegido por segundo año consecutivo como mejor jugador de Primera División, un reconocimiento especialmente significativo al ser los propios futbolistas quienes votan a sus compañeros. El blaugrana, que ya recibió este mismo galardón en la pasada edición, vuelve a situarse así como uno de los grandes referentes del fútbol español. Al recibir el premio no dudó en desvelar su gran objetivo para esta temporada: "Ganar la Champions".

La gala del sindicato de futbolistas ha vuelto a tener un marcado color azulgrana. Patri Guijarro ha sido escogida como mejor jugadora de la Liga F, tomando el relevo de su compañera Ewa Pajor, mientras que el Barça también ha repetido como club ganador en las categorías masculina y femenina. Además, la selección española absoluta ha recibido el premio a la trayectoria deportiva después de proclamarse campeona del mundo el pasado 19 de julio en Nueva York, con ocho futbolistas del Barça formando parte de aquel equipo.

En este contexto, Lamine ha atendido a los medios tras recoger su premio y ha hablado de su momento personal, del espectacular partido que firmó el Barça ante el Rayo Vallecano y, sobre todo, de Julián Álvarez, uno de los grandes nombres del mercado azulgrana durante todo el verano.

Lamine responde sobre Julián

El argentino fue durante meses el gran objetivo del Barça para reforzar la posición de delantero centro. Sin embargo, la operación con el Atlético de Madrid nunca llegó a concretarse y el club terminó apostando por Gabriel Jesus, además de confiar en Raphinha para ejercer como referencia ofensiva.

Preguntado por si le habría gustado compartir vestuario con Julián, Lamine no quiso entrar demasiado en el escenario que no pudo ser y puso el foco en la realidad actual del equipo: “Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien. Se está viendo. Los goles no nos están faltando. Obviamente Julián es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Nosotros queremos ganarlo todo, que es lo importante".

“Soy muy feliz”

Lamine también quiso despejar cualquier duda sobre su estado de ánimo. Durante las primeras jornadas de competición habían aparecido comentarios sobre una supuesta falta de felicidad del futbolista, pero el propio jugador se mostró rotundo al ser preguntado por ello: “Estoy muy contento de estar aquí. Todo lo que sea en premios será bien recibido. Y más de una asociación de futbolistas, que al final son los que saben. He hablado mucho siempre de todo lo que me pasa. Pero estoy muy contento, soy muy feliz. Y contento de estar aquí también”.

Las palabras de Lamine llegan apenas un día después de su gran actuación ante el Rayo Vallecano. El Barça se impuso por 5-2 en el Spotify Camp Nou y el atacante volvió a ser determinante con un espectacular doblete.