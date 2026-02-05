Lamine Yamal supera los goles de Maradona en el Barça

Lamine Yamal vive momentos muy dulces en el FC Barcelona. Atrás quedaron los problemas de pubalgia, este 2026 está siendo especialmente prolífico para el de Rocafonda. Desde mitades de enero, ha marcado (5 goles) o ha asistido (2 pases decisivos) en todos los partidos disputados, un total de 7. Hansi Flick le valora sobre todo su trabajo defensivo y capacidad en la presión y el canterano se ha echado al equipo a sus espaldas. Con solo 18 años y toda una carrera por delante, nadie se atreve a fijar dónde está su techo. Por superar, ya ha superado en una faceta a uno de los grandes mitos de la historia del fútbol, ni más ni menos que Diego Armando Maradona.

Y es que la diana que Lamine Yamal firmó en Albacete para iniciar el camino de la victoria (1-2) y el pase a semifinales de la Copa del Rey supone el gol número 39 del astro de Rocafonda con la camiseta azulgrana del FC Barcelona. Lamine sigue dando pasos de gigante y superando a futbolistas en la tabla histórica de goleadores, y al último que ha sobrepasado es a Diego Armando Maradona.

Lamine Yamal y Diego Aramando Maradona / Dani Barbeito/SPÔRT

Luces y sombras del 'Pelusa' en el Barça

El argentino, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos hasta que su compatriota Leo Messi rompió todos los registros en el FC Barcelona, vistió de azulgrana durante casi dos años, desde septiembre de 1982 al mes de abril de 1984. A pesar de los múltiples contratiempos (en especial una hepatitis y una grave lesión tras una injustificable entrada de Joan Andoni Goikoetxea, futbolista del Athletic Club), el 'Pelusa' logró marcar 38 tantos con el Barça. Y lo hizo participando en 58 partidos, lo que supone una media de 0,65 tantos por encuentro.

Lamine Yamal ha necesitado más partidos, en concreto el extremo canterano suma 135 oficiales con el primer equipo del FC Barcelona, para superar la cifra de Maradona, un centrocampista con una zurda como un guante y que era prácticamente infalible a balón parado. Lamine, también con una privilegiada pierna izquierda, tiene otras cualidades y características. Es más un jugador de banda, regatea más por velocidad y su idilio con el gol ha ido aumentando de forma progresiva. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que son dos genios futbolísticos, de aquellos que brotan cada muchos años.

El Maradona que jugó en el Barça no pudo ser el de su plenitud por una vida disoluta y multitud de capítulos que hoy en día serían impensables. Solo pudo conquistar una Copa del Rey. Su mayor gloria llegó con el histórico Scudetto del Nápoles en 1987, repetido tres años después, y sobre todo, con el Mundial de 1986 para la albiceleste.

Maradona, campeón del mundo en 1986 / .

Maradona, nacido en 1960 y que falleció en 2020, todavía jugaba en Argentinos Juniors con 18 años y pese a entrar en una lista de preconvocados, se quedó finalmente fuera del Mundial de 1978, que conquistó Argentina en casa a los mandos de César Luis Menotti.

Con 18 años, Lamine Yamal ya es una figura mundial consolidada, el líder del Barça de Hansi Flick y de la selección española de Luis de la Fuente. Y le queda muchísimo todavía por conquistar.