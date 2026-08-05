Lamine Yamal se suma a la 'operación Julián Álvarez'

Lamine Yamal se sumó este martes, de forma indirecta, a la 'operación Julián Álvarez'. La gran estrella del Barça dio 'me gusta' en Instagram a la publicación compartida entre SPORT y Jijantes que revelaba la inminente reunión entre Deco, Joao Amaral y Fernando Hidalgo, representante del delantero argentino, para seguir diseñando la estrategia de un fichaje que continúa siendo la gran prioridad de la dirección deportiva blaugrana.

El gesto no tardó en hacerse viral. La actividad de Lamine en redes sociales está gestionada directamente por el jugador cuando no se trata de actos publicitarios, por lo que cualquier interacción relacionada con el mercado de fichajes genera una enorme repercusión y revuelo.

Like de Lamine Yamal a la publicación de SPORT y Jijantes / Instagram

En este caso, el 'like' llegó precisamente a la información de SPORT y Jijantes que explicaba que el Barça no ha renunciado al delantero del Atlético de Madrid y que mantiene previsto un encuentro con su agente para revisar los próximos pasos de una negociación tan compleja como estratégica.

Operación complicada

Desde el club insisten en que la operación sigue siendo muy difícil. La postura del Atlético continúa siendo de absoluto bloqueo y las relaciones institucionales entre ambas entidades tampoco ayudan a encontrar una vía de diálogo. Sin embargo, Joan Laporta y Deco mantienen intacta la convicción de agotar todas las opciones antes de dar el fichaje por imposible.

La reunión con Fernando Hidalgo, que apunta a celebrarse hoy en Madrid, no supone un cambio radical en el estado de la operación, pero sí evidencia que el Barça sigue trabajando en ella. El objetivo pasa por coordinar la estrategia entre todas las partes y estar preparado para reaccionar si el escenario cambia en las próximas semanas.

Aprobación de Lamine

Con el fichaje en el aire, el gesto de Lamine adquiere un valor simbólico. El extremo se ha convertido en el gran referente del proyecto deportivo blaugrana y en uno de los líderes del vestuario pese a su juventud. Que el futbolista interactúe con una información relacionada con Julián Álvarez refuerza la postura del club teniendo en cuenta que el vestuario, con Lamine a la cabeza, aprueba el movimiento.

Al canterano blaugrana, campeón del mundo con España este verano, le quedan pocos días de vacaciones. Se espera que todos los internacionales españoles estén a las órdenes de Hansi Flick el próximo día 12 de agosto. Mientras, el '10' ha dejado un pequeño guiño público que invita a soñar al barcelonismo con un ataque letal. Deco continúa moviendo ficha en los despachos.