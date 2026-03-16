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FC Barcelona

Lamine Yamal: "Son todos unos topos"

Las cámaras de DAZN captaron como el de Rocafonda pronunciaba estas palabras entre risas con el resto de miembros del banquillo culer

Lamine y Eric se ejercitan con normalidad con el resto del grupo en la sesión de recuperación

Lamine y Eric se ejercitan con normalidad con el resto del grupo en la sesión de recuperación

Lamine y Eric se ejercitan con normalidad con el resto del grupo en la sesión de recuperación / FC BARCELONA

SPORT.es

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El FC Barcelona reforzó su liderato en LaLiga después de imponerse el domingo al Sevilla por un contundente 5-2, gracias al hat trick de Raphinha y a los goles de Dani Olmo y Cancelo; mientras que los tantos de los andaluces los firmaron Oso y Sow.

Hansi Flick pudo realizar algunas rotaciones en el once inicial con el objetivo de llegar en el mejor estado de forma posible para el partido de este miércoles contra el Newcastle, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Recordemos que los blaugranas lograron un empate sobre la bocina en St. James' Park, después de que Lamine Yamal transformase un lanzamiento de penalti.

Precisamente, el de Rocafonda fue uno de los futbolistas que pudo descansar algunos minutos contra el Sevilla: arrancó en el banquillo y saltó al terreno de juego en el minuto 67, sustituyendo a Roony Bardghji cuando el marcador del Spotify Camp Nou era de 5-1. Antes de vestirse de corto, el '10' del Barça fue uno de los protagonistas de la previa.

Las cámaras de DAZN enfocaron a Lamine Yamal en el banquillo, un lugar poco habitual para el delantero formado en La Masia. Junto a él, también estaban Rashford, Szczesny, Casadó, Fermín, Kochen, Tommy Marqués, Álvaro Cortés, Eric Garcia, Araujo y Ferran Torres.

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"Escucha: mis amigos, estos son mis amigos son todos unos topos. ¡Topos!", decía Lamine Yamal entre las risas de todos los integrantes del banquillo, reflejando el buen rollo que se respira en el vestuario blaugrana a pocos meses de que finalice la presente temporada y con la Liga y la Champions en juego.

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