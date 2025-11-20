Lamine Yamal, solidario con una niña de Guinea Ecuatorial: "Hoy es un día para escuchar a los niños y que cuenten sus historias"

El fútbol puede ser mucho más que un deporte. También es una herramienta para impulsar causas solidarias y dar visibilidad a aspectos globales. Un ejemplo es la historia de Lamine Yamal y su conexión con UNICEF, que comenzó cuando apenas tenía cinco meses con la famosa fotografía de Leo Messi bañándolo, en una campaña de SPORT.

Este 20 de noviembre, en el Día Mundial de la Infancia, Lamine recordó la historia de Ahinora, una niña de 9 años de Guinea Ecuatorial que, en un video para UNICEF y U-Report, cuenta su rutina diaria para reivindicar los derechos humanos. "Hola a todos, hoy es el día Mundial de la Infancia. Hoy es un día para escuchar a los niños para que cuenten sus historias. Os dejo con la historia de Ahinora, una chica de 9 años procedente de Guinea Ecuatorial", dice el futbolista del FC Barcelona en un video para UNICEF.

La emotiva historia de Ahinora

En el video, Ahinora cuenta su día a día. Se levanta, va a la escuela junto a su madre y aprende cosas nuevas todos los días. Allí, juega con sus compañeros, está con sus amigos y pasan un buen rato. Aunque parecen cosas obvias, para ella, es un auténtico disfrute, menos los días que hace mucha calor, explica. Se trata de derechos humanos esenciales, que, desgraciadamente, no todos los niños y niñas tienen en todos los rincones del mundo, debido a las diferencias injusticias que se viven diariamente.

"Cuando tenemos que salir de clase, tenemos que caminar mucho, y hace mucha calor. Salgo del colegio, descanso, y luego paso tiempo con mi hermano. Los niños tienen derechos, y esos son leer, escribir y jugar con sus compañeros, además de aprender, y eso les mantiene sanos y salvos", cuenta Ahinora a UNICEF y a U-Report, una comunidad de UNICEF para jóvenes que hablan, se informan y toman medidas.

Una foto histórica junto a Leo Messi

La historia de Lamine se entrelaza con este compromiso por la infancia. En 2007, cuando UNICEF era sponsor del FC Barcelona (duró de 2006-2022), los padres de Lamine propusieron a su bebé para formar parte de un calendario solidario a favor de UNICEF. La foto que ilustra el mes de enero de 2008 muestra a Lamine con apenas cinco meses junto a Leo Messi, que con 16 años ayudaba a bañar al bebé junto a su madre. El calendario formó parte de la alianza que la Fundación Fútbol Club Barcelona firmó con UNICEF en 2006, comprometidos a trabajar por los derechos de los niños más vulnerables y a promover la educación a través del deporte.

Leo Messi apareció en un calendario solidario de SPORT de 2008 sujetando en una bañera a un joven Lamine con apenas cinco meses / SPORT.es

De las ventas del calendario se destinó el 50% a proyectos de UNICEF en países menos desarrollados, ayudando a impulsar los derechos de la infancia y mejorar sus oportunidades. Entre los participantes de aquel calendario también se encontraban Xavi, Puyol, Iniesta y Ronaldinho, creando un recuerdo que aún emociona.

Lamine es una persona comprometida y solidaria

Al igual que jugadores históricos como Leo Messi, que comenzó a colaborar con UNICEF en 2004 y se convirtió en Embajador de Buena Voluntad en 2010, Lamine Yamal ha demostrado un compromiso creciente con causas solidarias, a pesar de ser todavía muy jóven. Messi participó en campañas de concienciación y movilización de recursos, incluyendo su visita a Haití tras el terremoto de 2010, llevando ayuda y visibilidad a los niños más vulnerables. Siguiendo ese ejemplo, Lamine ha apoyado campañas enfocadas en los derechos de la infancia y en dar visibilidad a situaciones de vulnerabilidad en distintos lugares del mundo.

El extremo azulgrana ha participado en videos y publicaciones que promueven la educación, el juego y el bienestar de los niños, mostrando la importancia de garantizar sus derechos. Al igual que en el calendario solidario de 2008 en el que apareció con Leo Messi, Lamine ha sido parte de acciones que combinan fútbol y solidaridad, ayudando a recaudar fondos o visibilizar proyectos de UNICEF. En algunas ocasiones, además, a través de su presencia en redes sociales o en su documental '304', Lamine transmite mensajes sobre la igualdad, el respeto y la protección de los niños, reforzando la misión de UNICEF de dar voz de los más jóvenes.