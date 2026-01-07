¡Lamine Yamal será suplente en la semifinal de Supercopa!

Sorpresa en el once del Barça con Lamine Yamal como protagonista. El extremo arrastra molestias físicas y ayer no se entrenó con el grupo. Además, según ha podido saber SPORT en exclusiva, no jugará de inicio y empezará el partido en el banquillo.

Hansi Flick no quiere arriesgar con uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla. El técnico considera clave cuidar al joven futbolista y prefiere no forzarle, con la idea de tenerlo al máximo nivel en una hipotética final. La prioridad es la salud del jugador y llegar al último partido con el mayor número de efectivos en plenas condiciones.

Lamine Yamal. / JORDI COTRINA

Además, Flick también tiene previsto introducir rotaciones en defensa. El entrenador entiende que el equipo atraviesa un tramo de temporada muy exigente y cree que hay futbolistas que pueden rendir a buen nivel cuando tengan minutos. En ese sentido, confía plenamente en el fondo de armario del Barça y en la capacidad de la plantilla para mantener la intensidad sin perder equilibrio.

Se probará mañana en el césped

La idea es que Lamine Yamal se pruebe mañana sobre el césped si el Barça vence hoy al Athletic Club y ser titular. Aunque se quiere correr ningún tipo de prisas, Flick espera que tenga un papel clave en ese partido. La parte buena, sin embargo, es que el futbolista tiene dos días de 'impasse' para preparar la final pues mañana será el turno del Real Madrid y Atlético de Madrid.

La alineación del FC Barcelona es: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric, Balde, Frenkie, Pedri, Fermín, Raphinha, Bardghji y Ferran.