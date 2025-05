Lamine Yamal, con la selecció catalana

Lamine Yamal se ha convertido, en meses, en una referencia futbolística mundial. La irrupción del mataronés, ya desde los 16 años, ha sido un soplo de aire fresco para un fútbol cada días más acartronado por la rigidez táctica y falto de talento natural. El blaugrana es todo lo contrario: espontaneidad y magia. Acompañado de una sonrisa, su imagen se ha convertido en una de las más buscadas por la publicidad y el márqueting. Lo sabe y, de hecho le gusta. Por eso tiene más mérito que no haya dudado ni un segundo en echar un cable a la Federació Catalana de Fútbol.

La FCF ha logrado juntar a uno de los futbolistas que mejor ha representado a la selecció catalana, Bojan Krkic, segundo máximo goleador de la cuatribarrada, con el de Rocafonda, cuyo paso por las categorías inferiores del Principat dejó huella, como explicábamos no hace mucho en SPORT. Ambos han posado para una sesión fotográfica junto a la camiseta del 125 aniversario de la Federació, presentada durante la gala de celebración de la efeméride.

Bojan Krkic posa con la camiseta de la selecció catalana / FCF

Catalunya se mide el próximo 26 de mayo en el Estadi Johan Cruyff a la selección de Costa Rica en un amistoso que hace un año se disputó ante Panamá en Sabadell y que, hace tres años, fue ante Jamaica en Girona. Antes también hubo partidos ante Honduras, Túnez, Cabo Verde, Nigeria y Venezuela. En el pasado quedan tardes y noches históricas frente a Brasil o Argentina, con decenas de miles de espectadores que abarrotaban el Camp Nou.

Lamine Yamal no podrá estar con Catalunya ante los centroamericanos porque deberá atender a la selección española, que juega la Final Four de la UEFA Nations League a principios de junio. Gerard López, seleccionador catalán, deberá echar mano para el amistoso de futbolistas que no sean convocados por Luis de la Fuente. La Selecció, pues, deberá esperar a épocas mejores, ¿quién sabe si algún día de forma oficial?) para poder competir en plenitud de condiciones con el resto de combinados nacionales.

Un once de la Selecció potentísimo

De lo que no cabe duda es del potencial que el país ofrece a la cuatribarrada con jugadores de presente y futuro como Joan Garcia, Raya, Héctor Fort, Bellerín, Ruibal, Pubill, Omar El Hilali, Cubarsí, Èric Garcia, David López, Bartra, Gerard Martín, Mika Mármol, Balde, Cucurella, Álex Valle, Casadó, Bernal, Aleix Garcia, Oriol Romeu, Dani Olmo, Toni Fernánez, Guille Fernández, Lamine Yamal, Adama Traoré, Pau Víctor, Gerard Moreno, Ferran Jutglà o Peque. Hay muchos más: Marc Roca, Terrats, Robert Navarro, Ilias Akhomach, Franquesa, Riqui Puig, Gumbau, Terrats, Carbonell, Estanis Pedrola, Deulofeu...

Lamine Yamal posa con la camiseta de la selecció catalana / FCF

De hecho, realizando un rápido ejercicio, salen varios posibles once que estaría por encima de la media de calidad de las selecciones que, por ejemplo, disputan cada cuatro año el Mundial: Joan Garcia, El Hilali, Cubarsí, Èric Garcia, Balde, Casadó, Dani Olmo, Riqui Puig, Lamine Yamal, Jutglà y Peque. Por supuesto, y es natural que así sea, una gran mayoría de los mejores futbolistas catalanes juegan en Barça y Espanyol por razones obvias.