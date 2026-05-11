Lamine Yamal: "¿Rúa de Champions pronto? Seguro que sí"

Lamine Yamal no pudo jugar el Clásico del domingo en el que el Barça ganó el título de Liga tras vencer al Real Madrid por dos a cero con goles de Rashford y Ferran Torres. El de Rocafonda cayó lesionado en el partido contra el Celta y ya no jugará hasta el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. De todos modos, el delantero azulgrana ha disfrutado como el que más del título. Lo hizo el domingo sobre el césped del Spotify Camp Nou y este lunes en la rúa de los campeones por las calles de Barcelona.

Lamine ha bailado, ha cantado y saltado al ritmo del cántico "madridista el que no bote". "Es increíble siempre. Siempre están con nosotros, los días importantes y menos relevantes, es el club de nuestra vida y los amamos. Tenemos que valorar cada título y cada año que ganamos porque no es fácil. Hemos pasado años malos, pero ahora estamos disfrutando mucho. Nos sorprende; es lunes, estamos en Barcelona, la gente trabaja, pero están aquí con nosotros", ha dicho desde el autobús sobre como está viviendo las celebraciones.

Y antes de acabar, una promesa. "¿Una rúa de Champions pronto? Seguro que sí".