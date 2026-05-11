FC BARCELONA
Lamine Yamal: "¿Rúa de Champions pronto? Seguro que sí"
El de Rocafonda está disfrutando de la rúa de los campeones por las calles de Barcelona y quiere más
Lamine Yamal no pudo jugar el Clásico del domingo en el que el Barça ganó el título de Liga tras vencer al Real Madrid por dos a cero con goles de Rashford y Ferran Torres. El de Rocafonda cayó lesionado en el partido contra el Celta y ya no jugará hasta el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. De todos modos, el delantero azulgrana ha disfrutado como el que más del título. Lo hizo el domingo sobre el césped del Spotify Camp Nou y este lunes en la rúa de los campeones por las calles de Barcelona.
Lamine ha bailado, ha cantado y saltado al ritmo del cántico "madridista el que no bote". "Es increíble siempre. Siempre están con nosotros, los días importantes y menos relevantes, es el club de nuestra vida y los amamos. Tenemos que valorar cada título y cada año que ganamos porque no es fácil. Hemos pasado años malos, pero ahora estamos disfrutando mucho. Nos sorprende; es lunes, estamos en Barcelona, la gente trabaja, pero están aquí con nosotros", ha dicho desde el autobús sobre como está viviendo las celebraciones.
Y antes de acabar, una promesa. "¿Una rúa de Champions pronto? Seguro que sí".
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