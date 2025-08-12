Lamine y Lewandowski se vuelven grandes amigos

Una de las imágenes que nos está dejando la pretemporada es el muy buen rollo entre Robert Lewandowski y Lamine Yamal. Lo vimos hace unos días durante un entrenamiento en el divertido 'combate de boxeo' improvisado entre ambos y se repitió en la previa del Trofeu Joan Gamper, durante la presentación de los jugadores, cuando coincidieron uno junto al otro por cuestión de dorsal (Lewy luce el '9' y Lamine, el '10') y volvieron a dar rienda suelta a las bromas y a situaciones que denotan la amistad que se está forjando entre ambos.

Atrás quedan las tiranteces del pasado, cuando Lewandowski, competitivo al máximo, se lamentaba si el canterano no le pasaba el balón y se hizo viral un gesto del polaco cuando Lamine, tras una de estas acciones, fue a darle la mano y no fue correspondido.

Se trataba solo de lances de juego normales en los partidos y con el paso del tiempo, ambos se fueron entendiendo cada vez mejor sobre el terreno de juego. Ya son más de 5.000 minutos (5.640') los que han coincidido en partidos oficiales y se han repartido 10 goles: 7 dianas de Lewy a pase de Lamine, y 3 tantos del canterano con asistencia del 'killer' polaco.

Un 'feeling' que va a más

Este 'feeling' en el verde se prolonga también fuera del terreno de juego, donde cada vez destaca más el buen rollo entre Robert Lewandowski, de 36 años, y Lamine Yamal, de 16. Es decir, se llevan el doble (o la mitad) de años, y es un fiel reflejo de la convivencia prácticamente generacional, a buen seguro que con gustos musicales, estéticos, etcétera distintos, pero que han congeniado y va a más.

En la presentación de los jugadores, Lewandowski y Lamine, los dos de rubio platino (aunque al polaco se le ha ido aclarando el color del pelo) se dieron collejas en tono de broma y prolongaron la 'batalla pugilística' que habían mantenido días antes en un entrenamiento.

Flick: "Lamine Yamal tiene mucho potencial de mejora" / Valentí Enrich

Flick lo incentiva

La ayuda a los más jóvenes por parte de los que tienen una mayor experiencia también es un aspecto fundamental en el buen desarrollo de un equipo. Los chavales lo agradecen, sobre todo cuando están empezando, y los 'veteranos' también pueden aprender mucho del ímpetu y el desenfado de la juventud.

Hansi Flick también pone mucho de su parte para que se dé este entendimiento, pues todo ello repercute en el bien del equipo. Robert Lewandowski encara su temporada número 19 en el fútbol profesional, y ha tenido vivencias de todo equipo, mientras que Lamine apenas ha superado la mayoría de edad, pero ya ha pulverizado todos los registros habidos y por haber.