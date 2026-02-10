Lamine Yamal revela su secreto para manejar la presión a los 18 años: "Al salir del campo..."

Con tan solo 18 años, Lamine Yamal ya es mucho más que una promesa. Su talento en el Barcelona y en la selección española lo coloca entre los jugadores más destacados de su generación, y en una entrevista para 'ESPN' no oculta uno de sus grandes sueños: "Aún falta mucho para el Mundial, pero la ilusión es la de todos los españoles. Queremos ganar y dar lo máximo por el país".

Fuera del terreno de juego, el futbolista de Rocafonda probó la cocina, pero pronto descubrió que no era su fuerte: "La verdad es que lo dejé porque no era lo mío. Era muy malo, muy malo. Te hago unos nuggets con patatas, como máximo".

A pesar de ser una estrella mundial, Lamine asegura que su vida sigue siendo la de cualquier joven de su edad: "Hago lo que hace cualquier chaval de 18 años: estar con sus amigos, cuidar de su hermano, jugar a la Play, salir a dar una vuelta… cosas así".

Para manejar la presión dentro del campo, el jugador del Barcelona apuesta por desconectar fuera de él. "Intento estar con mis amigos y vivir mi vida. Trato de no centrarme sólo en el fútbol, de no estar todo el rato concentrado en el partido, ni ver vídeos del lateral contra el que me enfrento, nada de eso. Intento disfrutar de todo el día y en el momento en el que estoy en el campo dar el máximo de mí, pero al salir del campo, pues igual, desconectar al máximo del fútbol", explica.

Si tuviera un día para ser invisible, lo aprovecharía para disfrutar de lo sencillo: "Primero iría a desayunar por ahí a una terraza. Por la tarde echaría un partido de fútbol en algún parque, por ejemplo, en el poli de Rocafonda. Y luego iría a dar unas vueltas en bici o con los patinetes, con mis amigos. Cosas normales".

El futbolista recuerda también su infancia con una sonrisa, cuando jugaba a cartas de Pokémon con sus amigos en el colegio: "Cuando era pequeño no teníamos posibilidad de comprar la Play o la Nintendo. Entonces jugábamos con mis amigos en el patio con esas cartas, que valían un euro".