Lamine Yamal revela la verdadera razón por la que juega con la mano vendada

Lamine Yamal confesó en un nuevo vídeo publicado en su canal de YouTube que el famoso vendaje que luce en los partidos no tiene nada que ver con una lesión deportiva. "Me la vendo porque jugando a la Play le di una torta a la tele y me reventé los dedos", explicó entre risas.

La hinchazón le obligó a vendarse y, según cuenta, el resultado le gustó tanto que decidió mantenerlo: "Me quedó muy bien, como si alguien me vendase mejor. Y ya me lo dejé". La broma interna de parecerse a Benzema terminó convirtiéndose en una seña de identidad.

El origen del nombre 'Ryan'

El jugador también desveló cómo nació el apodo que muchos fans aún utilizan. Todo empezó en un restaurante de Barcelona, cuando unos franceses le pidieron una foto y él respondió: "No, me llamo Ryan".

El nombre venía de un juego de Parchís: "Cuando pedía un nombre, yo ponía Ryan. Me gustaba". Desde entonces, la broma se viralizó.

Lo que más le gusta de Estados Unidos

El jugador también habló sobre su experiencia en Estados Unidos durante el Mundial. Destacó que lo que más le atrae es el contraste cultural: "Es otra cultura y mola, porque sientes el Mundial y estás en otro sitio".

Mencionó dos cosas que le encantan especialmente: la comida rápida y los edificios altos. "Levantarte por la mañana y ver un montón de edificios altos tiene que molar", dijo, aunque reconoció que la selección está concentrada en un entorno más tranquilo, lejos del centro urbano.

Su relación con las redes sociales

Lamine aclaró la confusión sobre su supuesta cuenta de Twitter: "No soy RyanBus19, no tengo Twitter".

Explicó que alguien creó un perfil usando su nombre de TikTok, lo que llevó a muchos a pensar que era suyo. Aun así, reconoce que entra "muy de vez en cuando" para leer, pero nunca cuando sabe que se habla de él.

Los tres mejores días de su año fuera del fútbol

Lamine confesó que sus momentos favoritos no tienen nada que ver con el deporte. Su top 3 incluye:

Un día en bici por París , recorriendo la ciudad como cualquier turista.

, recorriendo la ciudad como cualquier turista. Una tarde tranquila tomando algo con amigos , sin cámaras ni presión.

, sin cámaras ni presión. Un día completo en París con patinetes, compras, juegos en el hotel y un paseo nocturno.

Para él, estos planes sencillos son los que más valora: "Son cosas normales que tú haces y yo no puedo hacer".

Para cerrar el vídeo, entre risas, dejó clara su promesa si España gana el Mundial: "Si gano el Mundial, me dejo toda la barba y el bigote durante tres semanas. Y sorteo 100 bits".