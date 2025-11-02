Lamine responde al Madrid

Acción, reacción. El Barça aplicó ante el Elche la tercera Ley de Newton. El Real Madrid había sometido a la máxima presión a los azulgranas, la goleada al Valencia les hacía dormir la noche del sábado a los blancos con un colchón de ocho puntos de diferencia. La respuesta no se hizo esperar, quién sabe, si en la última tarde de domingo en Montjuïc.

JOAN REPRESA

Si alguien tenía ganas de callar bocas, éste era Lamine Yamal. Motivado al máximo, el de Rocafonda lideró la victoria azulgrana contra el Elche. Golazo para abrir el marcador y mientras tuvo gasolina, trabajo sin descanso para el beneficio del colectivo.

La estrella de Lamine

No era un partido fácil por las circunstancias y por el estado de forma de un Elche que demostró en Montjuïc que jugar bien al fútbol no está reñido con la humildad. Nada mejor en estas circunstancias que un arranque demoledor, el que firmaron dos amigos, Alejandro Balde y Lamine Yamal, para divertirse con una jugada preciosa tras recuperación.

Los controles con la zurda del de Rocafonda para acomodársela y fusilar a Iñaki Peña en el primero fueron una delicia. Fermín se quedó con la ‘foto’ y repitió, en su caso con Ferran, una acción similar para el segundo. Luego se complicó el partido con el gol antes del descanso de Rafa Mir, pero en la segunda mitad, Marcus Rashford volvió a poner las cosas en su sitio. Si el inglés tuviera el punto de mira más ajustado, sería la bomba.

Confianza plena en este Barça

Lamine Yamal no marcaba en la Liga desde la tercera jornada, contra el Rayo, y tenía muchas ganas de desquitarse. Porque todos los focos están puestos en un chaval de 18 años que todavía tiene que recorrer un larguísimo camino, y muchos le van a poner piedras para que caiga, pero tiene algo de los que otros carecen: genialidad.

Y hablando de genios, el de ayer fue el primer partido sin el lesionado Pedri, lo que es un hándicap para un equipo acostumbrado a superar las adversidades. Buena versión de un sólido Marc Casadó en el mediocentro, buenas conducciones de un Frenkie de Jong consciente del paso adelante que le toca dar y excepcional Fermín López en la mediapunta. Doblete de asistencias y mucho más.

Desde el primero al último, guiados por la estrella de Lamine, este equipo quiere recordar al de la temporada pasada. Intratable y eléctrico. Por momentos, este sábado lo consiguió. Ya recortó el Barça siete puntos respecto a su máximo rival en el primer año de Flick. ¿Por qué no volverlo a hacer?