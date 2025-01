Lamine Yamal: "Voy a renovar mi contrato con el Barça"

Lamine Yamal es ya la gran estrella del Barça. El futbolista regresa de su lesión para jugar la Supercopa una vez recuperado de su lesión y está pendiente de cerrar su renovación. Su contrato termina en el 2026 aunque el club blaugrana y su agente, Jorge Mendes, llevan semanas avanzando en su blindaje y renovación. Lamine, en una entrevista a la 'CNN Sports Dubai' deja muy clara su continuidad: "No sé cuando se firmará el contrato, pero será pronto. El Barça es el club de mi vida, espero renovar y quedarme el mayor tiempo posible. Quiero jugar en la Liga y en el Barça. Sí, voy a renovar mi contrato".

La estrella blaugrana habló de Hansi Flick y de su gestión en el vestuario para asegurar que con él se pueden ganar títulos: "Es verdad que Flick es un entrenador diferente y tiene un estilo de juego diferente. Hemos intentado adaptarnos a lo que nos ha dicho y creo que lo estamos haciendo bien. En 2025 lo daremos todo para ganar títulos y queremos comenzar con la Supercopa. Vamos a darlo todo para que sea el mejor año de nuestras vidas".

Para Lamine, lo principal es ganar la Liga, el campeonato de la regularidad: "Al final, la Liga se ganará contra los equipos contra los que hemos perdido anteriormente. Creo que es cuestión de concentración. Hemos demostrado en momentos importantes que somos los mejores y seguiremos haciéndolo. No tengo ninguna duda de que ganaremos la Liga".

Lamine Yamal también dejó claro que su gran ídolo es Neymar a pesar de que Messi también estaba en el Barça: "Tenía cinco años cuando vi a Neymar en el Santos y a los siete años lo vi en persona en el Camp Nou. Fue increíble verlo. Si, es verdad, que estaba Messi, que también era increíble, pero Neymar era algo diferente. Neymar siempre ha sido mi ídolo. Es una estrella y una leyenda del fútbol".

A nivel personal, Lamine admitió que el 2024 ha sido un gran año para él y explicó cómo compagina los estudios con el fútbol: "No es fácil estudiar y competir, pero los profesores lo entienden. Si ven que estamos en cuartos de final u octavos de competiciones no me dan mucho trabajo, pero en los días de descanso, cuando saben que no hago nada, sí me dicen que haga más cosas. Ganar la Eurocopa y aprobar la ESO ha sido bueno y ahora esoy tranquilo. Estoy centrando a fondo en el fútbol y voy a seguir en esa línea".