Lamine Yamal ya se recupera en la Ciutat Esportiva del Barça

Tras ganar en Getafe y dejar el título de Liga visto para sentencia, pues la distancia con el Real Madrid es de once puntos con quince por disputarse, Hansi Flick hizo felices a sus jugadores concediéndoles fiesta hasta el próximo miércoles, siendo voluntaria la sesión de este domingo.

Con la satisfacción de haber conseguido la victoria en un campo siempre complicado como es el Coliseum, los jugadores azulgranas han optado por desconectar y solo han acudido a la Ciutat Esportiva Joan Gamper los futbolistas lesionados. Entre ellos, Lamine Yamal, que ha recibido el cariño de los aficionados del Barça a su llegada. El de Rocafonda se lastimó el bíceps femoral de la pierna izquierda en el partido contra el Celta y ya no jugará más de azulgrana esta temporada, pero ha iniciado la recuperación para poder estar listo para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y Japón que empezará el próximo 11 de junio.

También han estado en la Ciutat Esportiva el resto de futbolistas que están de baja. Es el caso de Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen. Los dos primeros podrían estar recuperados esta misma semana y entrar en la convocatoria para el siguiente encuentro ante Osasuna. El danés es baja de larga duración, aunque ha entrado ya en la recta final de su recuperación y podría llegar a jugar antes del final del campeonato.