Lamine Yamal recibirá el premio a mejor jugador de la temporada por la AFE

Lamine Yamal recibirá hoy el premio al mejor jugador de la pasada temporada en la gala de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que se celebrará en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid. Durante la mañana, emisarios de la AFE estuvieron en la Ciutat Esportiva entregarle el galardón en mano, aunque sigue siendo una incógnita si el extremo podrá asistir, ya que está citado con la selección española a las 20.00 horas en Las Rozas para concentrarse antes de los próximos compromisos internacionales.

Junto al atacante azulgrana, también serán premiados Ewa Pajor, delantera polaca del Barça, y Kirian Rodríguez, centrocampista de la UD Las Palmas. Pajor será reconocida como la mejor futbolista de la Liga F tras firmar 25 goles que ayudaron a su equipo a conquistar el título. David Aganzo, presidente de la AFE, ya estuvo la semana pasada en las instalaciones de la Ciutat Esportiva para entregar el premio en mano a la jugadora. Kirian, por su parte, recibirá el Premio Manuel Esteo por su ejemplo de superación tras vencer un linfoma de Hodgkin, una historia que lo ha convertido en símbolo de esfuerzo y resiliencia dentro del fútbol español.

La gala de la AFE distinguirá también, mediante la votación de los propios jugadores, a los más destacados de cada categoría nacional y a los porteros menos goleados de la temporada 2024-25.

Con solo 17 años, Lamine Yamal continúa sumando reconocimientos que reflejan su meteórico crecimiento. Tras unas semanas de molestias por pubalgia, el futbolista español empieza a sentirse cada vez más cómodo y lo ha demostrado en los dos últimos choques de esta semana ante Brujas y Celta de Vigo.