Lamine Yamal, tras recibir su segundo Laureus: "Ojalá pueda seguir el camino de Messi"

Lamine Yamal repitió, por segundo año consecutivo, el reconocimiento de los premios Laureus. El extremo del Barça recibió el galardón al mejor deportista joven del año, que suma al obtenido doce meses atrás como mejor deportista revelación. Fiel a su estilo en cualquier escenario y situación, habló con naturalidad, ambición y agradecimiento. El blaugrana, que sigue acumulando reconocimientos, no se olvidó en su discurso de su entorno, de sus compañeros, y recordó que su carrera, aunque no lo parezca, no ha hecho más que empezar. Leo Messi también estuvo presente de forma indirecta gracias a las palabras llenas de agradecimiento y admiración hacia el argentino de Lamine Yamal.

“Estoy muy contento de ser el primero en recibir este premio al mejor deportista joven. Es un orgullo”, aseguró Lamine en el momento de recoger el galardón. El canterano quiso repartir el mérito y acordarse de todos los que le han acompañado en su ascenso a la elite: “Quería dar las gracias a la Academia, a todas las leyendas que habéis votado por mí, a mis dos hermanos, a Jorge, que me ha acompañado siempre y a mi equipo de trabajo, a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a todos mis compañeros y al staff...”.

Lejos de conformarse, Lamine dejó claro que interpreta este premio como un estímulo para seguir creciendo. “Estoy muy contento, espero que esto sirva para poder seguir así, me queda mucho camino”, apuntó, antes de lanzar un deseo tan ambicioso como sincero: “Ojalá poder tener el camino de todos los que estáis aquí”. Y es que el de Rocafonda recibió el galardón de manos de Cafú y Gullit, dos leyendas del fútbol mundial. También tuvo tiempo para felicitar a Carlos Alcaraz por su premio.

Lamine Yamal, con su camiseta con el '10' / Dani Barbeito / SPO

Antes de la gala, el jugador del Barça ya había mostrado el valor que tiene para él este reconocimiento. “Qué honor tan increíble ser el primer ganador del premio Laureus al mejor deportista joven del año”, destacó. En un discurso más amplio, Lamine subrayó que en su carrera ya ha vivido muchos momentos pioneros, pero que este tiene un valor especial: “Recibir este prestigioso premio, el Laureus, es muy especial para mí”. Y también se deshizo en elogios, cuando apareció el nombre de Leo Messi, del argentino: "Messi para mí es el mejor futbolista de la historia, pero si no es también el mejor deportista de la historia, ahí estará. Todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho, ojalá poder seguir su camino".

El internacional español también puso en perspectiva lo que significa ser distinguido como el mejor joven del mundo en cualquier disciplina. “Cuando pienso en mi generación de deportistas, en todos los que me inspiran y me encanta ver, es humilde que la Academia Laureus me haya elegido. Estoy agradecido de que mis contribuciones a nuestro equipo en 2025 sean reconocidas con este Laureus".

Por último, el blaugrana dejó un mensaje que va más allá del fútbol. “Quiero seguir mejorando y siempre intento ser mejor dentro y fuera del campo”, afirmó. Y remató con una reflexión que conecta con el espíritu de los Laureus: “Creo que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Esta estatuilla representa a una nueva generación de atletas que puede traer ese cambio. Estoy orgulloso de ser el primero en recibir este Laureus”.