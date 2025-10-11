FC BARCELONA
Lamine Yamal reaparece junto a Nicky Nicole en un helicóptero por Croacia
El joven futbolista del FC Barcelona aprovechó para desconectar junto a su pareja Nicki Nicole en Croacia, mientras sigue recuperándose de su lesión
Lamine Yamal ha aprovechado estos días de parón para marcharse de vacaciones junto a su actual pareja, Nicky Nicole. El futbolista del Barça sigue recuperándose de la lesión que lo ha apartado de la selección española. Unas molestias en el pubis, que hacen que sea duda para el próximo encuentro liguero ante el Girona.
Se estimó que su tiempo de baja sería entre dos y tres semanas, pero lo más probable es que esté disponible para el partido del próximo sábado 18 de octubre.
Lamine, a lo suyo
Tras toda la polémica que le ha rodeado en las últimas semanas, en relación con la convocatoria de Luis de la Fuente y el posterior comunicado del FC Barcelona, Lamine sigue tranquilo y con la cabeza puesta en su recuperación. La temporada es muy larga y debe descansar tanto físicamente como mentalmente.
El joven talento de Rocafonda ha elegido como destino Croacia y ha compartido un video junto a la artista argentina, mientras dan un paseo por helicóptero por una zona de islas, disfrutando de las vistas.
Una relación consolidada
Por lo que hace a la relación entre Lamine y Nicki, no es la primera vez que publican fotos juntos. En el video se les ve disfrutando de su momento sentimental, hasta Lamine bromeó con la artista, que se mareó durante el vuelo.
Nicky ya apareció durante la celebración del cumpleaños de Nicki Nicole, cuando Lamine publicó una foto junto a ella, con globos, tarta y rosas. También fueron vistos juntos en una escapada romántica en Mónaco y la propia artista asistió al Trofeo Joan Gamper y fue vista con camiseta de Lamine Yamal en las gradas. Es tiempo de disfrutar de la edad y de las vacaciones.
