Lamine, sobre el Madrid y el Porcinos de Ibai: "Roban, se quejan..."

Es semana de clásico y Lamine Yamal está en boca de todos. El azulgrana no es de aquellos que se corte y se muerda la lengua y en el Chup Chup de la Kings League mantuvo un divertido y desenfadado cara a cara con Ibai Llanos, el presidente de Porcinos. Lamine no se cortó ni un pelo al comparar a su equipo con el Real Madrid (Ibai es un reconocido madridista) y soltar: "Roban, se quejan...".

En un momento del Chup Chup , en el que también estaba Gerard Piqué, a Lamine le preguntaron: "¿Para ti Porcinos es el Madrid, no?". Y la respuesta de Lamine no dejó dudas: "Sí, roban, se quejan...". En esas, le interrumpió Ibai, que no daba crédito: "¿El Madrid roba?". U Lamine replicó: "A ver", haciendo un gesto como de claro que sí. Para rematarlo, apareció Gerard Piqué y puso de su parte: "Esto no es discutible". Gerard Romero, también en el acto, fue quin vio que se podía salir todo de madre y pidió calma. Pero Lamine insistió: "Ostia, a ver...".

La conversación siguió por otros derroteros y Lamine le dijo a Ibai que le pidiera algo para la celebración de un gol en el Bernabéu, a lo que Ibai le dijo: "Primero tienes que marcarlo". Y Lamine le contestó: "¿No te acuerdas de la temporada pasada?

Lamine, muy sonriente ante Ibai Llanos / Kings League

Uno de los momentos más distendidos del cara a cara, y también con 'puya' al Real Madrid fue cuando Lamine le dijo a Ibai: "Me pone más marcarte a ti que al Real Madrid... porque al Madrid ya le he marcado". LLega repleto de confianza el canterano azulgrana al clásico, a pesar de que todavía debe alcanzar su mejor nivel tras recuperarse de las molestias en el pubis.

Lamine Yaml e Ibai Llanos, en el cara a cara / Kings League

Su primer entreno con el Barça: "La cogí y me las fumaba todas"

Gerard Pîqué aprovechó para recordar la sensación que fue cuando Lamine Yamal fue a entrenarse por primera vez con el primer equipo del Barça. "Tengo poca memoria pero me acuerdo un partido que lo cogió Jordi Alba, que iba caliente... ¿Te acuerdas de ese partido?", le preguntó Piqué a Lamine. Y el de Rocafonda contestó: "Era mi primer entreno, creo. Y yo la cogí y me las fumaba todas. No perdía el balón y como estaba caliente... En la segunda parte metí dos goles y ya bien", explicó Lamine, siempre en un tono muy desenfadado y distendido.