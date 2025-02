Lamine Yamal, contra la paradoja que le persigue en Liga

Con 11 goles y 13 asistencias en 31 partidos esta temporada, escribir que el rendimiento de Lamine Yamal está siendo sobresaliente sería como decir que el agua moja. El 'click' del extremo desde la Eurocopa es evidente, ejerciendo desde el primer día como uno de los líderes del Barça de Hansi Flick. Aunque la aportación del de Rocafonda va mucho más allá de las estadísticas, lo cierto es que hay un dato que resulta llamativo.

Lamine Yamal no marca en Liga desde hace casi cuatro meses. O lo que es lo mismo, no ve portería desde el pasado 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, cuando los azulgranas humillaron en el Clásico al conjunto de Carlo Ancelotti. Aquella noche, Lamine puso el 0-3 en el marcador al anotar con un gran tiro con la derecha. Deste entonces no ha vuelto a 'mojar' en el campeonato doméstico. Son 730 minutos sin marcar en Liga, 12 horas de juego.

La paradoja es mayúscula, ya que el rendimiento de Lamine está siendo excelente desde el citado Clásico. En Champions, el canterano vio portería ante la Atalanta. En Copa del Rey, Yamal 'mojó' ante el Betis y también en Mestalla. Lo mismo en la Supercopa de España: marcó en 'semis' contra el Athletic y también en la gran final contra el Real Madrid. En esas dos competiciones, el atacante sale a gol por partido.

En Liga necesita el doble de minutos para ver portería

Lamine acumula un total de 11 goles en 2.509 minutos, lo que genera un promedio de tanto cada 228 minutos. Sin embargo, dicho promedio es muy diferente dependiendo de la competición. En Liga, el extremo suma cinco dianas en 1.620 minutos. Es decir, marca cada 324 minutos.

Dicho dato contrasta totalmente con el promedio de Lamine en el resto de competiciones, Champions, Copa del Rey y Supercopa, unidas. Son seis goles en 889 minutos, lo que genera un promedio de gol cada 148 minutos. Para marcar en dichos torneos, Lamine necesita menos de la mitad de los minutos que necesita para hacerlo en Liga.

Este domingo, a Flick le preguntaron precisamente por la finalización del de Rocafonda, que está probando más disparos en los últimos compromisos. "Siempre hablamos con los jugadores sobre su posicionamiento, lo que pueden hacer en el campo... y lo que deben hacer para marcar goles. Ayer miré un vídeo de cuando Marc Bernal y Lamine tenían 11 años y era increíble. Ellos disfrutan jugando al fútbol y marcando. Esa ambición se aprecia y me encanta. Lamine tiene las cualidades para marcar goles", comentó Flick.