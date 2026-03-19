Ni Lamine Yamal ni Raphinha: Edu Aguirre elige al mejor jugador del Barça

El FC Barcelona selló su clasificación a los cuartos de final de la Champions League tras imponerse con claridad al Newcastle United en una eliminatoria que acabó con un global de 8-3. El conjunto azulgrana fue claramente superior, especialmente en la segunda mitad, donde desbordó a su rival y terminó firmando una goleada.

En cuanto a los tantos del partido, Raphinha fue uno de los grandes protagonistas con un doblete, al igual que Robert Lewandowski, que también vio puerta en dos ocasiones. Lamine Yamal marcó antes del descanso, en un momento clave del encuentro, mientras que Fermín López y Marc Bernal completaron la goleada en una segunda parte en la que el Barça fue muy superior.

El Barça goleó al Newcastle / Valentí Enrich

El partido también generó debate en el programa 'El Chiringuito de Jugones', ya que al hablar de Fermín López, Edu Aguirre tiene muy claro lo que piensa de él: "Ni Lamine ni Raphinha, Fermín es el mejor jugador del Barça esta temporada".

El periodista defendió que el centrocampista está infravalorado y aseguró que, por rendimiento, se sitúa por encima de otros nombres más mediáticos del equipo.

Josep Pedrerol reconoció el gran nivel del jugador, calificándolo como "muy efectivo y un fenómeno", aunque explicó que no estaba de acuerdo con las declaraciones de Aguirre, ya que no lo considera el mejor del conjunto.

Lobo Carrasco también dio su visión sobre el rendimiento de la plantilla, y señaló que jugadores como Eric García, Pedri y Fermín López están siendo de los más destacados en cuanto a rendimiento esta temporada.

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No obstante, el exfutbolista acabó centrándose en Lamine Yamal: "Preparaos mucho porque ya está empezando a jugar por dentro, y cuando está encarcelado con un lateral que no le sale y le está marcando, ya le está sacando. Para mí hoy ha hecho una exhibición. Lamine no se puede comparar, no lo puedes contabilizar. Lamine ha ampliado sus recursos".