Ni Lamine Yamal ni Raphinha: este es el compañero más difícil de regatear para Bardghji

Roony Bardghji se ha consolidado como uno de los nombres más prometedores del FC Barcelona. El sueco, nacido en Kuwait, comenzó a destacar en equipos juveniles como el Kallinge SK, el Rödeby AIF y el Malmö FF, hasta que en 2020 dio el salto al FC Copenhague.

El extremo derecho fichó por el Barça en el verano de 2025, firmando un contrato que lo vincula al club hasta el 30 de junio de 2029. Su primer gol como azulgrana llegó el 6 de diciembre ante el Betis, en un partido en el que además dio una asistencia.

Bardghji participó en una prueba organizada por 'Collectibol', en la que tuvo que ordenar del 1 al 10 a sus compañeros de equipo según la dificultad que representan para regatearlos. Con un toque de humor, se situó en lo más alto de la lista: "¿Yo mismo? Número 1", afirmó entre risas.

Detrás de él, a medida que los nombres le iban apareciendo de forma aleatoria, fue ubicando a sus compañeros: Fermín quedó en el segundo lugar, Balde en el tercero y Rashford en el cuarto.

A estos les siguieron Raphinha (5), Lewandowski (6), Lamine (7) y Pedri (8). En el noveno puesto se encuentra Szczęsny, con quien el extremo bromeó que, "si fuera posible", lo colocaría en el número 11, mientras que Joan García cierra el top 10.

Durante la prueba, Bardghji se mostró espontáneo, y en un momento comentó entre risas: "Solo me salen delanteros", al darse cuenta de que gran parte de sus elecciones se inclinaban hacia jugadores de ataque.

El test de 'Collectibol' no solo sirvió para conocer la opinión del futbolista sueco sobre sus compañeros, sino que también dejó entrever su carácter dentro del vestuario: seguro de sí mismo, consciente de sus habilidades y con un toque de humor.