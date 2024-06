La postura de Lamine Yamal sobre la propuesta del Barça

El debate sobre el dorsal '10' sigue vivo en Can Barça de cara a la próxima temporada. El número '10', el más emblemático de la historia del club que se ha visto en las camisetas de leyendas del fútbol y del equipo azulgrana como Leo Messi, Ronaldinho y Rivaldo, todavía no tiene dueño.

El último en llevarlo fue Ansu Fati, quien, en busca de minutos y desarrollo, se fue cedido en el Brighton de la Premier League, aunque su regreso a la disciplina culé para la próxima temporada no está garantizado, por lo que la puerta a que el '10' sea de otro compañero no está cerrada.

Entre los nombres que se barajan para asumir este desafío, Lamine Yamal surge como una opción natural en las oficinas del Barça tanto por calidad futbolítica como por tirón comercial.

El joven delantero comprende el peso y la responsabilidad que conlleva lucir el dorsal '10' en el Barcelona, un número que no solo representa habilidad en el campo, sino también liderazgo y un legado de excelencia en el primer equipo azulgrana.

El caso de Ansu Fati, que asumió el número '10' tras la salida de Messi, es un claro ejemplo de la presión que puede acarrear este dorsal. Ansu, considerado el heredero natural de Messi, se enfrentó a una montaña de expectativas que influyeron en su desarrollo y confianza, más allá de los problemas físicos acarreados de sus lesiones.

Lamine, como 'rookie' de la plantilla, se muestra prudente ya que no quiere pasar por encima del que todavía considera su compañero, que como hemos informado en SPORT, no tiene para nada asegurado un puesto en el equipo para la próxima temporada por la insistencia del Barça en hacer caja con él: "De momento lo tiene Ansu Fati, hay que respetarle pues lo tiene él".

Sin embargo, el canterano, lejos de echarse atrás ante el reto del '10', no cierra la puerta ante una propuesta oficial del Barça para que vista la mítica camiseta: "Cualquier jugador aceptaría ese dorsal en el Barcelona. Siempre he dicho que mi sueño ha sido ese y que nunca diría que no a eso".

Más allá de la voluntad de Barça y del jugador, faltará por ver si el club azulgrana tiene espacio salarial suficiente como para inscribir el contrato de Lamine Yamal como jugador del primer equuipo. La cúpula directiva de Joan Laporta todavía tiene que oficializar la vuelta del Barça a la norma del 1:1 del fair play de LaLiga, por lo que el margen de maniobra para inscribir contratos todavía es muy pobre como para dar por hecho que el joven canterano lucirá no ya el '10', si no dorsal del primer equipo.