Lamine Yamal se pronuncia sobre una posible infidelidad a Nicki Nicole

Lamine Yamal está en el punto de mira. Ahora por una posible infidelidad a su pareja, Nicki Nicole. Después de la derrota contra el Real Madrid, el de Rocafonda aprovechó los dos días de descanso para viajar a Milán junto a un par de amigos, según contó la comunicadora y escritora Anna Gurgui.

El '10' culé se hospedó en el hotel Armani, justamente el mismo hotel en el que se encontraba Anna Gegnoso, creadora de contenido. Según Gurgui, Lamine y sus amigos habrían celebrado una fiesta con chicas de imagen, y el futbolista "se fue a dormir con Anna Gegnoso".

Está siendo una de las noticias del día, y Javi de Hoyos se ha hecho eco de la información de Gurgui y ha hablado con Lamine Yamal para conocer la versión del futbolista. El creador de contenido empezó diciendo que "vengo a dejar las cosas claras".

Antes de todo, el periodista quiso agradecer al futbolista del Barça: "Quiero dar las gracias por la exquisita educación que tiene siempre este chico cuando le pregunto algo... me parece que trata con un respeto a la prensa, al menos a mí, impresionante".

Javi de Hoyos explicó que "me da la sensación de que hay una campaña de desprestigio con este chico que me indigna porque creo que es un grandísimo jugador". Además, dejó claro que "hay que entender que tiene 18 años".

La versión de Lamine Yamal

Sobre la posible infidelidad, el periodista compartió lo que le dijo el futbolista por privado: "Me ha dicho: 'Tanto mi vida privada como mi relación con Nicki Nicole es algo que voy a alejar del ente público por todos los inventos y conclusiones que rodean toda esta situación'".

"Con esto ya me está dejando claro que todo lo que se dice de él es un invento y que no se va a meter absolutamente nada de lo que digan de su relación", confirmó el creador de contenido.

Asimismo, comentó que Lamine Yamal "no va a hablar de nada por más inventos que hagan", una declaración llena de intenciones: "Con esta frase para mí ya está todo claro".