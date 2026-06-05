Lamine Yamal, proclamado 'Mejor jugador de LaLiga 2025/26'

Lamine Yamal sigue acumulando premios individuales y consolida su estrellato en el FC Barcelona. A pesar de su corta edad (18 años), la estrella de Rocafonda ha culminado una temporada espectacular a nivel nacional y ha sido proclamado 'Mejor jugador de la temporada 2025/26' de LaLiga. Yamal ha brillado como uno de los grandes protagonistas del título liguero del Barça.

El delantero sumó 16 goles, una cifra descomunal que le valió compartir el Trofeo Zarra al máximo goleador español junto a su compañero Ferran Torres, y 11 asistencias, más que nadie en la competición.

El pasado curso (2024/25), el premio al 'Mejor Jugador de LaLiga' recayó en Raphinha, que brilló con goles y asistencias decisivas en el triplete doméstico del equipo.

Y ya van tres

No es el único trofeo para el Barça. El director de orquesta de esta máquina, Hansi Flick, fue proclamado mejor entrenador de la temporada en LaLiga. El técnico alemán lideró al equipo a un título con 94 puntos, pleno de victorias en casa (19/19, hito histórico) y un fútbol ofensivo y dominante. Es su segundo galardón consecutivo como mejor técnico.

Hansi Flick y Joan Garcia celebran el triunfo ante el Getafe / Valentí Enrich

Por su parte, Joan Garcia se alzó con el premio Zamora al mejor guardameta, tras encajar solo 21 goles. Además, se llevó el premio a la mejor parada de la temporada por su increíble estirada ante un remate de cabeza de Pere Milla en el derbi ante el Espanyol en Cornellà.

En busca de la gloria internacional

Lamine Yamal se recupera de la lesión muscular sufrida ante el Celta de Vigo, donde marcó un penalti y sintió molestias inmediatamente después. El percance lo dejó fuera del tramo final de la temporada de club, pero evoluciona favorablemente y se espera que llegue en plena forma al Mundial de 2026 con España. El seleccionador Luis de la Fuente es optimista sobre su disponibilidad desde el inicio del torneo.

Tras una gran temporada en LaLiga, el Barça no pudo completar el objetivo europeo y cayó en cuartos de final de la Champions League. Lamine y el equipo, bajo Flick, ya piensan en devolver al club a la gloria continental la próxima temporada, donde aspiran a todo tras el dominio nacional.

El futuro es culé y blaugrana. Con Yamal como estandarte de una generación dorada, el Barça mira al horizonte con ambición: más títulos y, sobre todo, la Orejona.