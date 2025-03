Lamine Yamal: "La presión es algo que no existe si piensas en disfrutar y pasarlo bien"

Lamien Yamal es el protagonista del programa 'Decoded' de DAZN que se ha emitido este jueves. El delantero azulgrana, junto con Alberto Edjogo, hace un repaso de su carrera desde sus inicios en la Torreta hasta la temporada actual con el Barcelona, pasando por su infancia, los casos de racismo que ha vivido y la presión de ser Lamine Yamal.

El canterano blaugrana debutó el 29 de abril del 2023 con el FC Barcelona y en poco tiempo se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo que dirige Hansi Flick: "De pequeño podía imaginar que podría ser futbolista y que podría llegar a jugar en el Barça, pero nunca tan pronto. Es un sueño", expresa.

Sin embargo, afirma que todo va tan rápido que no tiene tiempo de procesar por todo lo que está pasando: "No tienes tiempo de llegar a poner los pies en el suelo, nunca te paras a pensar. Gracias a Dios nunca he tenido ninguna lesión grave, pero creo que es allí cuando piensas en que estás en un lugar en el que cualquier persona querría estar".

Lamine Yamal es un jugador querido por todos los azulgranas y por muchos aficionados al fútbol. Él se describe como un futbolista "creativo, divertido que, aunque a veces estoy un rato sin tocar la pelota, en un minuto puedo hacer 'cosas divertidas' y hacer que te lo pases bien viendo un partido de fútbol".

La forma que tiene de jugar, es un hecho por el que Lamine considera que es referente para los más jóvenes: "Como tengo familia en Marruecos, los niños de allí me tienen un poco como referente. En España pasa lo mismo, pero por mi papel en la Eurocopa y porque juego aquí. Al final los niños se fijan en jugadores divertidos, jóvenes... y en esa parte estoy muy orgulloso".

Los primeros años de Lamine Yamal

El delantero, en el documental, también habla de su infancia y el papel esencial que tuvo su madre: "Siempre le digo que le agradezco mucho porque, con lo difícil que lo tenía ella, me hizo no ver nada malo. Quizá yo no tuve la mejor infancia del mundo, pero ella hacía que yo no viera nada, que solo viera lo bonito y disfrutar. No tengo nada que reprochar".

Los primeros pasos de Lamine en el mundo del fútbol fueron en el C.F. La Torreta: "Me acuerdo que en mi primer entreno de fútbol no entendía los conceptos. Yo solo jugaba en el parque donde todo era un uno contra uno todo el rato. Cuando yo cogía la pelota empezaba a conducir por todo el campo y marcaba goles, pero claro, sin pasarla. Un día mi padre me tuvo que explicar que en el fútbol tienes que jugar con todos, aunque pienses que estás solo".

"En el primer entreno me dijeron llévate las botas y me las dejé en casa"

Desde La Torreta, el joven futbolista fichó directamente por el Barça: "Todo fue muy rápido y solo tengo buenos recuerdos. Me acuerdo que en el primer entreno me dijeron llévate las botas y me las dejé en casa y me tuvieron que dejar unas aquí. Estos detalles fueron los que me hicieron decir que quería estar aquí, con este club. En ese momento fue donde empezó todo".

El delantero fue subiendo rápidamente de categoría pese a su corta edad y considera que la madurez para poder rendir bien era lo más importante: "Subir de categoría es muy bonito, pero la realidad es que para un niño de 14 años estar con otro de 19 es difícil. Por las mañanas iba al colegio con mis amigos donde hacíamos tonterías y, después, llegaba al vestuario donde había chicos que hablaban sobre cosas como que tenían que pagarse el piso. Este tipo de cuestiones eran las que hablaba con la psicóloga del club, que me ayudó mucho. El proceso de adaptación si ella me habría costado mucho. Al final yo era un 'niñato' para ellos".

El racismo y la presión de ser un futbolista tan joven

En el último clásico de La Liga, se denunciaron cánticos y gritos racistas contra Lamine y otros compañeros de la plantilla: "Mi madre se preocupó mucho; se pensaba que podría estar triste. Me llamó preocupada y se sorprendió porque yo estaba feliz con mis amigos porque habíamos ganado. También es verdad que si hubiéramos perdido quizá me habría afectado más. Al final lo importante es disfrutar de la vida. Cuando una persona te insulta, encima estando enfadada porque habían perdido, yo creo que no hay que fijarse".

"Yo creo que la presión es algo que no existe si piensas en disfrutar y pasarlo bien; es algo que intento hacer"

Una palabra que no parece estar en el vocabulario de Lamine Yamal es 'presión': "Todo el mundo cuando empieza a jugar parte de cero, por lo que no tienes presión. Es solo cuando empiezas a tener malos partidos que la excusa que se utiliza es la presión. Yo creo que es algo que no existe si piensas en disfrutar y pasarlo bien; es algo que intento hacer".

Ahora con las redes sociales todo el mundo puede opinar de cualquier cosa. El canterano, sin embargo, ha querido dejar a un lado los comentarios: "Me acuerdo que el primer año sí que lo miraba, pero antes de la Eurocopa, cuando se empezó a decir que Nico y yo no éramos españoles, dejé de hacerlo. Normalmente en prensa, cuando hablan mal de ti es porque son del equipo contrario y cuando hablan bien de ti es porque son del tuyo. Si alguien me tiene que decir algo es el entrenador, los capitanes, la gente del equipo o mi familia, y eso es lo importante".

De momento, el Barça está clasificado para los cuartos de final de la Champions League, tiene que jugar la vuelta de las semifinales contra el Atlético de Madrid y va líder en La Liga; pero para Lamine hay un objetivo clave para un futuro próximo: "En un par de años espero que a nivel colectivo tenga ya una Champions; también enfrento el Mundial que viene también con mucha ilusión. A nivel individual espero seguir creciendo; todo lo que sea mejorar creo que será un paso muy bueno para mi carrera para llegar a mi máximo nivel".