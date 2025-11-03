Lamine Yamal ya no se pone la corona: El motivo podría estar en el fin de la relación con Nicki Nicole

La estrella azulgrana Lamine Yamal volvió a marcar este fin de semana y suma ya tres goles en liga, además de cuatro pases de gol, situándose en la cuarta posición del ránking y con Marcus Rashford justo delante, tercero, con cinco.

Los aficionados del Barça volvieron a cantar un gol del delantero de La Masia, algo que no ocurría desde el 21 de octubre en Champions League contra el Olympiacos. Lo que a muchos les llamó la atención es que el joven azulgrana no lo celebró de la manera que tenía acostumbrada a la afición culé últimamente: poniéndose la corona.

La primera vez que Lamine Yamal se 'puso' la corona fue durante la gira asiática. / EP

El gesto, aunque ya lo habían mostrado otros deportistas como LeBron James en la NBA, se había convertido en una seña de identidad del de Rocafonda, pero algo ha hecho que en lugar de eso ayer besara y mordiera con rabia el escudo de la camiseta, quizás reivindicando su compromiso con el club tras unas semanas complicadas.

Algunos aplaudieron que dejara de hacer el gesto, pues veían algo de soberbia en un jugador de tan solo 18 años, mientras que otros entendían que formaba parte del juego al que invita el mundo de redes sociales en el que vive el jugador, buscando la viralidad.

Sea como sea, en el programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena SER han apuntado a que el hecho de que haya desaparecido de su repertorio de celebraciones la de la corona, podría responder al fin de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole que se anunció la semana pasada.

Nicki Nicole en un partido del FC Barcelona con una camiseta de su entonces pareja, Lamine Yamal. / Alejandro Garcia / EFE

"Por qué ha dejado de hacerlo, no lo sé. Lo que sí que sé es que la primera vez que lo hizo fue cuando conoció a Nicki Nicole", apuntaba el colaborador Santi Ovalle, que añadía que "casualmente ha dejado la relación y, primer partido y ya no hace la corona", algo que han descubierto en el programa "después de hacer algunas llamadas".

Con ello, han querido poner freno a las especulaciones y han salido a desmentir a todos aquellos que apuntaban que dicha celebración era porque se le había subido demasiado el éxito a la cabeza.

Lamine Yamal celebra el tanto contra el Elche señalándo y besando el escudo del Barça. / ·

"Que si es altivo, un chulo, que se cree el rey del mundo y se pone la corona porque así simboliza que es el rey... y resulta que hacía esta celebración porque le dedicaba los goles a Nicki Nicole. Ahora ya no está con ella y ayer le dio un beso al escudo del Barça y no se puso la corona", sentenciaba el presentador del programa, Sique Rodríguez, reflexionando acerca de debates que muchas veces se abren sin tener toda la información necesaria para extraer conclusiones.

No obstante, aseguran no saber si el gesto ya ha quedado desfasado o si en algún momento volverá a optar por ello, pues "no estaba en su cabeza dejar de hacerlo" de forma premeditada porque, además, "hay cuestiones de márquetin detrás, igual que con el '304'". Veremos qué hace Lamine Yamal la próxima vez que marque.